Dana White: Conor McGregor Sudah Mulai Prosedur untuk Balik ke UFC

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:02 WIB
Dana White: Conor McGregor Sudah Mulai Prosedur untuk Balik ke UFC
Terakhir kali Conor McGregor tampil di Oktagon pada 2021 saat melawan Dustin Piorier (Foto: Reuters)
LAS VEGAS – CEO UFC, Dana White, mengakui bahwa Conor McGregor telah menyerahkan dokumen pengujian anti-doping-nya kepada Badan Anti-Doping Amerika Serikat (USADA). Dengan begitu, prosedurnya untuk balik bertarung di UFC sudah dimulai.

Sebagaimana diketahui, McGregor telah absen lebih dari dua tahun dari pertarungan UFC. Hal itu disebabkan karena kakinya patah setelah dikalahkan oleh Dustin Poirier lewat TKO dalam UFC 264 yang berlangsung pada Juli 2021 lalu.

Namun, baru-baru ini petarung asal Irlandia itu mengirim sinyal kuat bahwa dirinya akan kembali terjun ke dunia UFC. Pasalnya, dia mengungkapkan telah mengirimkan berkas-berkasnya untuk masuk dalam daftar uji anti-doping yang dilakukan oleh USADA.

Dana White pun membenarkan hal tersebut. Namun, saat ini McGregor belum secara resmi masuk dalam daftar uji USADA meski akan segera mendapatkannya dalam waktu dekat.

“Dia belum secara resmi berada dalam daftar uji USADA. Tapi dia telah menyerahkan dokumennya,” kata White dilansir dari Yardbarker, Selasa (10/10/2023).

McGregor sendiri sebenarnya telah berulang kali mengisyaratkan bakal kembali ke UFC pada akhir tahun ini. Namun, karena pengujian dari USADA bakal berlangsung selama enam bulan, maka kemungkinan besar dia baru bisa kembali ke octagon pada pertengahan tahun depan.

