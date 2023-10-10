Tak Terima Diledek Francis Ngannou Hanya Jago Tinju, Tyson Fury Siap Ladeni Tarung MMA

RIYADH - Tyson Fury tak terima diledek Francis Ngannou hanya jago dalam bertinju saja. Pria berjuluk The Gypsy King itu siap meladeni tantangan untuk bertarung MMA (bela diri campuran).

Gertakan itu bermula dari sahutan Ngannou di konferensi pers. Ia meralat perkataan Fury yang mengaku sebagai 'juara tarung dunia'.

Menurutnya, Fury hanyalah sebatas 'juara tinju dunia' saja. Baginya, pria asal Inggris itu tidak semumpuni dirinya sebagai petarung MMA yang pernah juara dunia.

“Juara dunia tinju. Karena dalam bertarung, menurut saya Anda secara umum sangat terbatas. Kamu sangat terbatas,” ucap Ngannou, dipetik dari MMA Fighting, Selasa (10/10/2023).

Mendengar hal tersebut, Fury pun tak terima. Ia langsung menantang balik Ngannou dalam pertarungan MMA.

Fury menegaskan tidak hanya mampu menghajar Ngannou di ring tinju nantinya. Ia mengklaim juga bisa menjatuhkan pria asal Kamerun itu di ring oktagon.