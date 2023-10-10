Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rabu Jadi Penentu Keikutsertaan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:43 WIB
Rabu Jadi Penentu Keikutsertaan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2023
Marco Bezzecchi baru bisa menentukan pergi ke Indonesia atau tidak pada esok hari (Foto: Twitter/@VR46RacingTeam)
TAVULLIA - Keikutsertaan Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2023 akan ditentukan pada Rabu 11 Oktober. Direktur Tim Mooney VR46 Racing Team, Alessio Salucci mengatakan, sang pembalap akan menjalani tes untuk mengetahui kondisi terakhir.

Bezzecchi baru saja menjalani operasi untuk mengatasi cedera patah tulang selangka pada akhir pekan lalu. Pembalap asal Italia itu diketahui mengalami kecelakaan saat berlatih di The Ranch jelang MotoGP Mandalika 2023.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) memenangi MotoGP India 2023 (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)

"Bezzecchi akan menentukan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 apakah dirinya akan berangkat ke Indonesia atau tidak," ujar Uccio, dikutip dari GPOne, Selasa (10/10/2023).

Lebih lanjut, pria asal Italia itu mengatakan, latihan di The Ranch sudah dipikirkan secara matang. Pihaknya kini berusaha keras membuat Bez merasa nyaman serta melatih konsentrasinya.

"Latihan di The Ranch sudah dipikirkan secara matang, itu juga bukan sebuah balapan yang serius. Kami hanya mencoba beberapa hal dan membuat Bezzecchi melatih pernapasan dan konsentrasi sebelum balapan (MotoGP Indonesia)," terang Uccio.

"Hari ini, Bezzecchi melakukan fisioterapi selama 10 jam, besok dia akan melakukan hal yang sama dan pada Rabu malam akan menentukan (apakah akan berangkat ke Indonesia atau tidak)," tukas sahabat Valentino Rossi itu.

