HOME SPORTS MOTOGP

Operasi Cedera Selesai, Tapi Marco Bezzecchi Masih Belum Pasti Tampil di MotoGP Mandalika 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:00 WIB
Operasi Cedera Selesai, Tapi Marco Bezzecchi Masih Belum Pasti Tampil di MotoGP Mandalika 2023
Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi saat memimpin jalannya lomba (Foto: MotoGP)
A
A
A

MODENA – Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, telah sukses menjalani operasi patah tulang selangka yang dideritanya. Namun, dia masih belum bisa dipastikan tampil dalam MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan ini.

Bezzecchi mengalami nasib sial sepekan sebelum mentas di Sirkuit Mandalika. Dia mengalami kecelakaan saat latihan motocross di trek milik Valentino Rossi, The Ranch, di Tavullia, Italia, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.

Insiden tersebut membuat tulang selangka kanannya patah. Alhasil, dia terpaksa naik meja operasi di Uni Ortopedi dan Traumatologi, Unimore, Modena, pada Minggu (8/10/2023).

Rider berusia 24 tahun itu pun sukses melewati operasi tersebut dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh timnya lewat Instagram resmi mereka, @vr46racingteam, Minggu (8/10/2023).

“Operasi yang sukses untuk @marcobez72 di tulang selangka kanan. Marco menjalani operasi pagi ini untuk menangani patah tulang yang dideritanya kemarin saat latihan,” tulis pernyataaan Mooney VR46 Ducati.

Kendati demikian, Bezz -sapaan Bezzecchi- masih belum bisa dipastikan bakal bisa balapan di MotoGP Mandalika 2023 pada 13-15 Oktober mendatang atau tidak. Sebab, dia masih harus menjalani proses rehabilitasi yang baru akan dievaluasi dalam dua hari.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
