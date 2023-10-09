Profil Bobby Fischer, Pecatur Legendaris Dunia Etnis Yahudi Asal Amerika Serikat

Bobby Fischer merupakan salah satu nama besar di dunia catur (Foto: Reuters/Ivan Milutinovic)

BERIKUT profil Bobby Fischer, pecatur legendaris dunia beretnis Yahudi asal Amerika Serikat. Ia adalah satu-satunya pecatur kelahiran AS yang pernah menjadi juara dunia (1972-1975).

Robert James "Bobby" Fischer lahir pada 9 Maret 1943. Kendati lahir dan besar di Negeri Paman Sam, ia memilih tinggal dan menjadi warga Islandia sampai akhir hayatnya pada 18 Januari 2008.

Fischer juga dikenal karena sentimen anti-Amerikanya, anti-imperialisme, dan anti-Semitisme, meski beretnis Yahudi. Lalu, seperti apa profilnya?

Bobby Fischer lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, dari pasangan Hans-Gerhardt Fischer, seorang insinyur Jerman, dan Regina Wender Fischer, seorang ibu rumah tangga Yahudi. Fischer mulai bermain catur pada usia tiga tahun dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Pada usia tujuh tahun, ia memenangkan kejuaraan catur junior Amerika Serikat.

Fischer memenangkan kejuaraan catur Amerika Serikat pada usia 14 tahun dan menjadi grandmaster termuda di dunia pada usia 15 tahun. Ia memenangkan Kejuaraan Catur Dunia 1972 melawan Boris Spassky, pecatur Rusia yang dianggap sebagai salah satu pemain catur terhebat sepanjang masa. Kemenangan Fischer dianggap sebagai salah satu peristiwa olahraga terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Setelah memenangkan gelar juara dunia, Fischer menjadi semakin paranoid dan menarik diri dari dunia catur. Ia menolak untuk mempertahankan gelarnya pada tahun 1975 dan tidak lagi bermain catur kompetitif selama 20 tahun.

Fischer kembali bermain catur pada tahun 1992 dan mengadakan pertandingan ulang melawan Spassky di Yugoslavia, yang saat itu berada dalam embargo PBB. Pertandingan ini dimenangkan oleh Fischer.

Fischer kemudian kembali menarik diri dari dunia catur dan menjalani kehidupan yang tertutup. Ia meninggal di Reykjavik, Islandia, pada tahun 2008 pada usia 64 tahun.