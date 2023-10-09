Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Juara F1 Tiga Tahun Beruntun, Christian Horner: Dia Pembalap Paling Kompetitif!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |03:04 WIB
Max Verstappen Juara F1 Tiga Tahun Beruntun, Christian Horner: Dia Pembalap Paling Kompetitif!
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUSAIL- Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner, senang bukan main pembalapnya, Max Verstappen berhasil mengunci gelar juara dunia Formula One (F1) 2023. Bagi Horner, Verstappen yang baru saja melakukan hattrick juara F1 secara beruntun itu sebagai pembalap paling kompetitif yang pernah ia lihat

Perlu diketahui, Formula 1 2023 menjadi musim Red Bull yang paling dominan dalam sejarah. Hal itu tak terlepas dari apiknya penampilan Verstappen di musim ini.

Verstappen ikut meramaikan rekor pembalap dengan juara F1 tiga kali beruntun bersama 10 nama legenda yang di antaranya ada Jack Brabham hingga Niki Lauda. Verstappen sah mengukir titel ketiganya musim ini usai finis kedua di Sprint Race Grand Prix (GP) Qatar 2023.

Pilot asal Belanda itu mengekor di belakang Oscar Piastri (McLaren) dengan selisih waktu 1,871 detik. Catatan itu cukup menambah poinnya sebagai juara musim ini.

Max Verstappen

"Sejauh ini merupakan musim yang dialami Red Bull yang paling dominan, jadi tidak mengherankan, tetapi melihat Max bergabung dengan beberapa nama hebat yang saya bicarakan sebelumnya, [Jack] Brabham, [Ayrton] Senna, [ Niki] Lauda, Tuan Jackie Stewart. Dia berada di kelompok itu sekarang,” ujar Horner dalam rilis resmi F1, Senin (9/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement