Max Verstappen Juara F1 Tiga Tahun Beruntun, Christian Horner: Dia Pembalap Paling Kompetitif!

LUSAIL- Kepala Tim Red Bull Racing, Christian Horner, senang bukan main pembalapnya, Max Verstappen berhasil mengunci gelar juara dunia Formula One (F1) 2023. Bagi Horner, Verstappen yang baru saja melakukan hattrick juara F1 secara beruntun itu sebagai pembalap paling kompetitif yang pernah ia lihat

Perlu diketahui, Formula 1 2023 menjadi musim Red Bull yang paling dominan dalam sejarah. Hal itu tak terlepas dari apiknya penampilan Verstappen di musim ini.

Verstappen ikut meramaikan rekor pembalap dengan juara F1 tiga kali beruntun bersama 10 nama legenda yang di antaranya ada Jack Brabham hingga Niki Lauda. Verstappen sah mengukir titel ketiganya musim ini usai finis kedua di Sprint Race Grand Prix (GP) Qatar 2023.

Pilot asal Belanda itu mengekor di belakang Oscar Piastri (McLaren) dengan selisih waktu 1,871 detik. Catatan itu cukup menambah poinnya sebagai juara musim ini.

"Sejauh ini merupakan musim yang dialami Red Bull yang paling dominan, jadi tidak mengherankan, tetapi melihat Max bergabung dengan beberapa nama hebat yang saya bicarakan sebelumnya, [Jack] Brabham, [Ayrton] Senna, [ Niki] Lauda, Tuan Jackie Stewart. Dia berada di kelompok itu sekarang,” ujar Horner dalam rilis resmi F1, Senin (9/10/2023).