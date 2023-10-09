Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen dan Red Bull Racing Terlalu Kuat di F1 2023, George Russell: Semoga Mercedes Bisa Beri Perlawanan Tahun Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |01:07 WIB
Max Verstappen dan Red Bull Racing Terlalu Kuat di F1 2023, George Russell: Semoga Mercedes Bisa Beri Perlawanan Tahun Depan
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUSAIL - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell memberikan selamat kepada Max Verstappen (Red Bull Racing) yang sudah mengunci gelar juara dunia Formula One (F1) 2023. Russell sejatinya tak senang dengan hal tersebut dan berharap Mercedes bisa bangkit dan memberikan perlawanan di musim depan.

Sebagaimana diketahui, Verstappen dipastikan menjadi juara dunia F1 2023 setelah finis ke-2 di Sprint Race GP Qatar 2023. Dia finis di belakang Oscar Piastri (McLaren) pada balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Minggu 8 Oktober 2023 dini hari WIB.

Sebelum Verstappen dipastikan menjadi juara, Red Bull sudah terlebih dahulu memastikan gelar konstruktor musim ini. Russell berharap timnya bisa lebih bersaing pada tahun depan.

Max Verstappen juara F1 2023

"Saya ucapkan selamat sebesar-besarnya untuknya (Verstappen) dan Red Bull," kata Russell dilansir dari Crash, Senin (9/10/2023).

"Red Bull jauh lebih unggul dari lainnya dan Verstappen juga sedang dalam level yang di atas kami belakangan ini. Jadi, kami hanya bisa mengucapkan selamat kepadanya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement