Max Verstappen dan Red Bull Racing Terlalu Kuat di F1 2023, George Russell: Semoga Mercedes Bisa Beri Perlawanan Tahun Depan

LUSAIL - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell memberikan selamat kepada Max Verstappen (Red Bull Racing) yang sudah mengunci gelar juara dunia Formula One (F1) 2023. Russell sejatinya tak senang dengan hal tersebut dan berharap Mercedes bisa bangkit dan memberikan perlawanan di musim depan.

Sebagaimana diketahui, Verstappen dipastikan menjadi juara dunia F1 2023 setelah finis ke-2 di Sprint Race GP Qatar 2023. Dia finis di belakang Oscar Piastri (McLaren) pada balapan yang digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Minggu 8 Oktober 2023 dini hari WIB.

Sebelum Verstappen dipastikan menjadi juara, Red Bull sudah terlebih dahulu memastikan gelar konstruktor musim ini. Russell berharap timnya bisa lebih bersaing pada tahun depan.

"Saya ucapkan selamat sebesar-besarnya untuknya (Verstappen) dan Red Bull," kata Russell dilansir dari Crash, Senin (9/10/2023).

"Red Bull jauh lebih unggul dari lainnya dan Verstappen juga sedang dalam level yang di atas kami belakangan ini. Jadi, kami hanya bisa mengucapkan selamat kepadanya," lanjutnya.