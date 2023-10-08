Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sederet Pembalap MotoGP yang Sudah Hadir di Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2023: Ada Fabio Quartararo hingga Jorge Martin!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |05:04 WIB
Sederet Pembalap MotoGP yang Sudah Hadir di Indonesia Jelang MotoGP Mandalika 2023: Ada Fabio Quartararo hingga Jorge Martin!
Fabio Quartararo berlibur di Bali jelang MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

SEDERET pembalap MotoGP yang sudah hadir di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2023 menarik diulas. Sebab, kehadiran para pembalap ini, di antaranya ada Fabio Quartararo, sukses mencuri perhatian hingga membuat publik makin tak sabar menantikan MotoGP Mandalika 2023.

Ya, ajang MotoGP Mandalika 2023 akan segera digelar. Tepatnya, balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 13-15 Oktober 2023.

Fabio Quartararo di Bali

Meski balapan baru akan digelar pada akhir pekan depan, para pembalap MotoGP tampaknya sudah antusias menyambut seri itu. Alhasil, beberapa pembalap sampai memilih datang lebih awal ke Indonesia usai mentas di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu.

Salah satu pembalap MotoGP yang sudah hadir di Indonesia jelang MotoGP Mandalika 2023 ialah Fabio Quartararo. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha ini memutuskan menghabiskan jeda waktu balapan dari seri Jepang ke Indonesia dengan berlibur di Bali.

Momen liburan Quartararo di Pulau Dewata itu terlihat dari berbagai unggahannya di media sosial. Tentu saja, di balik momen liburannya itu, El Diablo -julukan Quartararo- tetap mempersiapkan diri untuk balapan. Sebab, dia bertekad meraih hasil manis di MotoGP Mandalika 2023.

Selain Quartararo, ada pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin. Rider yang tengah mencuri perhatian karena sukses bersinar di MotoGP Jepang 2023 ini baru saja tiba di Indonesia pada kemarin. Kedatangan Jorge Martin di Indonesia diketahui dalam unggahannya di Instagram.

Jorge Martin tiba di Indonesia

“Mendarat,” tulisnya singkat dalam unggahan foto dirinya memegang koper besar di depan tulisan MotoGP Indonesia 2023.

Selain itu, ada juga Johann Zarco. Sama seperti Quartararo, Zarco juga terlihat berada di Bali. Dia memilih berlibur dengan sang kekasih.

Halaman:
1 2
