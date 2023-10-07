Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Dipastikan Takkan Tambah Medali Lagi di Asian Games 2023, Finis dengan 7 Emas

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:11 WIB
Indonesia Dipastikan Takkan Tambah Medali Lagi di Asian Games 2023, Finis dengan 7 Emas
Rahmat Erwin Abdullah, salah satu peraih emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

INDONESIA dipastikan takkan tambah medali lagi di Asian Games 2023. Kontingen Merah-Putih dipastikan finis dengan raihan tujuh emas pada ajang pesta olahraga edisi ke-19 ini.

Total, Indonesia meraih 36 medali di Asian Games 2023, dengan tambahan 11 perak dan 18 perunggu selain tujuh emas tadi. Kepastian Indonesia takkan tambah medali diketahui setelah tim catur gagal menyumbang medali pada Sabtu (7/10/2023).

Asian Games 2023

Asian Games 2023 sebenarnya masih berlangsung hingga Minggu (8/10/2023) esok. Namun, Indonesia sudah tidak punya wakil lagi pada dua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, yaitu renang indah dan karate.

Berdasarkan perolehan tersebut, Tim Merah Putih unggul satu tingkat atas negara tetangga, Malaysia. Kontingen Negeri Jiran itu menempati peringkat ke-14 per hari ini, Sabtu (7/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement