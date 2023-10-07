Indonesia Dipastikan Takkan Tambah Medali Lagi di Asian Games 2023, Finis dengan 7 Emas

Rahmat Erwin Abdullah, salah satu peraih emas untuk Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)

INDONESIA dipastikan takkan tambah medali lagi di Asian Games 2023. Kontingen Merah-Putih dipastikan finis dengan raihan tujuh emas pada ajang pesta olahraga edisi ke-19 ini.

Total, Indonesia meraih 36 medali di Asian Games 2023, dengan tambahan 11 perak dan 18 perunggu selain tujuh emas tadi. Kepastian Indonesia takkan tambah medali diketahui setelah tim catur gagal menyumbang medali pada Sabtu (7/10/2023).

Asian Games 2023 sebenarnya masih berlangsung hingga Minggu (8/10/2023) esok. Namun, Indonesia sudah tidak punya wakil lagi pada dua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, yaitu renang indah dan karate.

Berdasarkan perolehan tersebut, Tim Merah Putih unggul satu tingkat atas negara tetangga, Malaysia. Kontingen Negeri Jiran itu menempati peringkat ke-14 per hari ini, Sabtu (7/10/2023).