Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 7 Oktober Pukul 15.00 WIB: Indonesia dan Malaysia Belum Beranjak

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Sabtu (7/10/2023) pukul 15.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia dan Malaysia masih belum beranjak dari posisinya masing-masing.

Indonesia masih belum bisa menambah medali emas hingga hari ini. Emas terakhir yang direngkuh oleh Indonesia adalah pada Jumat (6/10/2023) kemarin melalui cabang olahraga (cabor) perahu naga.

Tim perahu naga berhasil memberikan sebuah emas dan sebuah perak pada pagi di hari itu. Cabor tersebut cukup sukses dengan memberikan medali pada enam nomor yang mereka ikuti.

Secara total, Indonesia memiliki 36 medali dengan tujuh di antaranya adalah emas. Sebanyak 11 lainnya adalah perak dan 18 sisanya adalah perunggu.

Indonesia masih berada di peringkat ke-13 dalam perolehan medali sementara Asian Games 2023. Mereka berada tepat di atas Malaysia, yang sudah menguntit selama beberapa hari terakhir.