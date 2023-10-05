Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober Pukul 21.00 WIB: Indonesia dan Malaysia Bersaing Sengit

Bulu tangkis dipastikan gagal berikan medali kepada Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: PBSI)





KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 pada Kamis (5/10/2023) pukul 21.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih bersaing sengit dengan Malaysia.

Pada hari Kamis (5/10/2023) ini, Indonesia gagal menambah raihan emas. Hingga kini, Indonesia masih terpaku dengan catatan enam emas.

Bulu tangkis yang diharapkan bisa mempersembahkan emas pun dipastikan gagal memberikan medali. Sebab, tiga wakil Indonesia yang tersisa, yaitu Fajar Alfian/Rian Ardianto, Anthony Ginting, dan Gregoria Mariska gugur bersamaan di perempatfinal pada hari ini.

Secara total, kontingen Merah-Putih telah mengumpulkan 33 medali. Selain enam emas tersebut, ada 10 perak dan juga 17 perunggu yang direngkuh oleh para wakil Indonesia.

Catatan itu masih menempatkan Indonesia di atas negara tetangganya, Malaysia. Namun, Malaysia mendekat pada hari ini lantaran sukses meraih dua emas.