HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober Pukul 18.00 WIB: Malaysia Dekati Indonesia Lagi

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |18:15 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober Pukul 18.00 WIB: Malaysia Dekati Indonesia Lagi
Indonesia semakin dipepet Malaysia di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 hingga Kamis (5/10/2023) pukul 18.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia masih stagnan di posisi ke-13, dengan Malaysia kembali mendekat.

Indonesia dan Malaysia telah mendekat dan menjauh di sepanjang pagelaran Asian Games 2023. Setelah sempat menjauh, kini Indonesia kembali didekati oleh Malaysia.

Indonesia

Masih belum ada perubahan mengenai posisi Indonesia ketimbang tadi siang. Kontingen Merah-Putih masih berada di peringkat ke-13 dengan raihan total 33 medali.

Sebanyak enam di antaranya adalah emas, sedangkan 10 lainnya adalah perak. Kemudian 17 sisanya adalah perunggu.

Posisi Indonesia semakin didekati oleh Malaysia yang naik ke peringkat ke-14. Malaysia mendapatkan emas keempatnya melalui cabang olahraga (cabor) squash nomor tunggal putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
