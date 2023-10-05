Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: Masih di Posisi 12, Indonesia Tinggalkan Jauh Malaysia

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:28 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Kamis 5 Oktober: Masih di Posisi 12, Indonesia Tinggalkan Jauh Malaysia
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Indonesia masih menempati posisi ke-12 di klasemen perolehan medali Asian Games 2023 saat ini.

Ya, Indonesia masih bertahan di urutan ke-12, meski medali tambahan didapat kemarin. Ada tambahan 5 medali perak dan 3 perunggu yang diraih kontingen Indonesia.

Panjat tebing Asian Games 2023

Dua dari lima medali perak sendiri disumbangkan oleh wakil Tanah Air dari cabang olahraga panjat tebing. Tim dari nomor pertandingan men’s speed relay dan women’s speed relay harus puas meraih medali perak.

Dengan hasil itu, Indonesia kini sudah meraih total 30 medali. Rinciannya, ada 6 emas, 8 perak, dan 16 perunggu.

Meski masih nyaman mengisi posisi ke-12, Indonesia sukses mengungguli sederet negara ASEAN. Salah satunya Malaysia yang semakin tertinggal jauh. Kini, Malaysia ada di urutan ke-16 dengan perolehan 3 medali emas, 4 perak, dan 16 perunggu.

Malaysia masih di bawah Singapura yang mengisi posisi ke-15 saat ini. Singapura sudah meraih 3 emas, 6 perak, dan 6 perunggu.

Beralih ke posisi puncak klasemen, ada China yang masih belum tersentuh. Mereka justru semakin mengukuhkan diri jadi pemimpin klasemen perolehan medali Asian Games 2023 karena terus menambah pundi-pundi medalinya.

