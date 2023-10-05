5 Alasan Anthony Ginting Bakal Rebut Emas Asian Games 2023, Nomor 1 Bekal dari Juara Asia!

5 alasan Anthony Ginting bakal rebut emas Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kans Ginting merebut gelar juara memang masih terjaga usai berhasil melangkah ke babak perempatfinal.

Ya, di nomor perorangan bulu tangkis Asian Games 2023, Ginting sudah memastikan tiket ke babak perempatfinal usai mengalahkan Jason The Jia Heng (Singapura) di babak 16 besar dengan skor 21-14 dan 21-18.

Ginting pun difavoritkan bisa melangkah jauh di Asian Games 2023 hingga merebut medali emas. Sejumlah faktor melatarbelakangi sosok pebulu tangkis nomor 2 dunia itu lebih dijagokan. Berikut 5 alasan Anthony Ginting bakal rebut emas Asian Games 2023.

5. Jadi Andalan Terakhir Indonesia di Tunggal Putra





Salah satu alasan Anthony Ginting bakal rebut emas Asian Games 2023 adalah jadi andalan terakhir Indonesia di tunggal putra. Diketahui, satu wakil lain Indonesia di nomor perorangan tunggal putra ini, yakni Jonatan Christie, gugur di babak 32 besar.

Jonatan kalah dari Chou Tien Chen (Taiwan) dengan skor 17-21 dan 17-21. Sejatinya, Jonatan diharapkan bisa meraih medali emas guna mengulangi kesuksesannya di Asian Games 2018.

Kini, usai Jonatan tersingkir, Anthony Ginting akan jadi satu-satunya andalan Indonesia. Dia pun dipastikan berjuang memperebutkan hasil manis di setiap laga yang akan dilakoni ke depannya.

4. Ukir Catatan Apik pada 2023





Faktor lainnya adalah Ginting telah sukses mengukir catatan apik pada 2023. Dia sudah sukses merebut gelar juara Singapore Open 2023 dan menjadi runner-up di Indonesia Open 2023.

Tentunya, hasil itu membuktikan bahwa Ginting tampil on fire tahun ini. Hasil itu pun bisa jadi bekal positifnya dalam menatap perjuangan merebut medali emas di Asian Games 2023.