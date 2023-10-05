Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mulai Ditinggal Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di Klasemen MotoGP 2023, Marco Bezzecchi Tak Panik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |00:02 WIB
Mulai Ditinggal Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di Klasemen MotoGP 2023, Marco Bezzecchi Tak Panik
Pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi masih percaya diri bisa menjadi juara MotoGP 2023. Meski saat ini sejatinya ia yang berada di peringkat ketiga mulai ditinggalkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) di klasemen, Bezzecchi merasa tak panik dan merasa masih memiliki peluang untuk menjadi juara.

Ya, Bezzecchi saat ini masih berada di peringkat ketiga di klasemen sementara dengan total 265 poin. Dia terpaut 51 poin dari Martin di posisi kedua dan 54 poin dari Bagnaia di puncak.

Bezzecchi sendiri sejatinya tidak panik meski tertinggal jauh. Ia pun akan berusaha untuk fokus dan mengincar finis di posisi terbaik di balapan tersisa agar bisa mewujudkan impiannya menjadi juara dunia MotoGP.

"Saya tidak begitu memikirkan soal juara dunia," ungkap Bezzecchi dilansir dari Crash, Kamis (5/10/2023).

Marco Bezzecchi

"Tentu saja saya ingin lebih dekat (posisinya) dengan mereka yang ada di atas, tetapi yang paling penting ialah saat balapan," lanjutnya.

Bezzecchi mengaku lebih fokus pada tiap seri balapan yang akan dilakoninya ketimbang klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Dia hanya ingin berusaha untuk bisa naik ke podium tertinggi di tiap tempat berlangsungnya seri balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
