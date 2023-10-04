Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Perempatfinal hingga Final Cabor Panjat Tebing Nomor Team Relay Putra dan Putri, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:49 WIB
Link Live Streaming Perempatfinal hingga Final Cabor Panjat Tebing Nomor Team Relay Putra dan Putri, Klik di Sini!
Panjat Tebing Asian Games 2023. (Foto;: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming babak perempatfinal hingga final cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor team relay putra dan putri Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Indonesia seperti yang diketahui memiliki potensi untuk menambah medali di cabor panjat tebing tersebut, karena itulah menarik melihat perjuangan mereka melalui live streaming di RCTI+.

Malam ini, Rabu (4/10/2023) tim putra dan putri Indonesia akan berusaha merebut medali emas di cabor panjat tebing nomor team relay. Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China akan menjadi saksi perjuangan para wakil Tanah Air tersebut.

Untuk tim putra Indonesia, mereka akan berjuang sedari babak perempatfinal pada pukul 19.00 WIB. Mereka pun akan menghadapi tim Hong Kong yang menempati urutan kedelapan saat kualifikasi tem relay putra.

Tim panjat tebing putra Indonesia saat kualifikasi pun menempati urutan pertama dengan waktu 16,632 detik. Sehingga besar harapan Indonesia bisa menang atas Hong Kong dan lolos ke semifinal.

Panjat Tebing Asian Games 2023

Babak semifinal pun akan langsung dilanjutkan pada pukul 19.17 dan 19.20 WIB. Setelahnya barulah tim panjat tebing putri Indonesia yang akan beraksi dan langsung berjuang di semifinal.

Pada saat kualifikasi Women Speed Relay, Tim Panjat Tebing Putri Indonesia berada di urutan ketiga dengan waktu 25,834 detik. Nantinya di semifinal mereka akan berjumpa Korea Selatan.

Halaman:
1 2
