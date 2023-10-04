Tembus 5 Besar di MotoGP Jepang 2023, Aleix Espargaro Makin Percaya Diri Tatap MotoGP Mandalika 2023

MOTEGI – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, penuh percaya diri menatap balapan seri berikutnya, yakni MotoGP Mandalika 2023. Pasalnya, hasil positif baru didapat Aleix dari balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Jepang 2023.

Di MotoGP Jepang 2023 yang berlangsung pada akhir pekan lalu, Aleix Espargaro cukup bisa bersaing pada balapan utama. Dia finis di posisi ke-5 dalam balapan yang digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Minggu 1 Oktober 2023 siang WIB.

"Sekarang, saya akan kembali ke rumah, mengumpulkan tenaga lagi, dan kemudian pergi ke Indonesia," kata Aleix Espargaro, dilansir dari Motosan, Rabu (4/10/2023).

"Saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dan saya ingin mencobanya," tambahnya.

Aleix sendiri mengaku cukup kesulitan pada dua seri terakhir MotoGP musim ini. Sebelum finis di posisi ke-5 pada MotoGP Jepang 2023 akhir pekan lalu, kakak dari Pol Espargaro itu mengalami masalah di MotoGP India dan terpaksa gagal finis pada balapan utama.