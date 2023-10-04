Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tembus 5 Besar di MotoGP Jepang 2023, Aleix Espargaro Makin Percaya Diri Tatap MotoGP Mandalika 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |00:10 WIB
Tembus 5 Besar di MotoGP Jepang 2023, Aleix Espargaro Makin Percaya Diri Tatap MotoGP Mandalika 2023
Aleix Espargaro kala balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MOTEGI – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, penuh percaya diri menatap balapan seri berikutnya, yakni MotoGP Mandalika 2023. Pasalnya, hasil positif baru didapat Aleix dari balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Jepang 2023.

Di MotoGP Jepang 2023 yang berlangsung pada akhir pekan lalu, Aleix Espargaro cukup bisa bersaing pada balapan utama. Dia finis di posisi ke-5 dalam balapan yang digelar di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Minggu 1 Oktober 2023 siang WIB.

Aleix Espargaro

"Sekarang, saya akan kembali ke rumah, mengumpulkan tenaga lagi, dan kemudian pergi ke Indonesia," kata Aleix Espargaro, dilansir dari Motosan, Rabu (4/10/2023).

"Saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dan saya ingin mencobanya," tambahnya.

Aleix sendiri mengaku cukup kesulitan pada dua seri terakhir MotoGP musim ini. Sebelum finis di posisi ke-5 pada MotoGP Jepang 2023 akhir pekan lalu, kakak dari Pol Espargaro itu mengalami masalah di MotoGP India dan terpaksa gagal finis pada balapan utama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement