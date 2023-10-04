Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Terungkap! Ini Kandidat Kuat Pengganti Sergio Perez di Red Bull Racing pada F1 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |01:02 WIB
Terungkap! Ini Kandidat Kuat Pengganti Sergio Perez di Red Bull Racing pada F1 2024
Sergio Perez kala membela Red Bull Racing. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILTON KEYNES – Kandidat kuat pengganti Sergio Perez di Red Bull Racing pada F1 2024 terungkap. Sosok pembalap itu disebut-sebut adalah Daniel Ricciardo.

Untuk diketahui, Perez masih memiliki kontrak dengan RBR hingga akhir musim F1 2024. Pada musim ini dia telah menyumbangkan dua kemenangan untuk timnya dan duduk di peringkat dua klasemen sementara F1 2023 dengan torehan 223 poin.

Daniel Ricciardo

Akan tetapi, Red Bull kabarnya kurang puas dengan performa Sergio Perez pada musim 2023 ini. Sebab, hingga enam seri tersisa, pembalap berpaspor Meksiko itu tak mampu mengumpulkan setengah dari poin yang didapat rekan setimnya, Max Verstappen, yang telah mengoleksi 400 poin.

Padahal, Perez mengendarai mobil yang sama dengan bintang asal Belanda itu. Seperti diketahui, mobil RB19 yang mereka kendarai adalah jet darat tercepat di F1 2023.

Oleh karena itu, Red Bull dikabarkan bakal mendepak Perez lebih awal pada F1 2024. Tim arahan Christian Horner itu pun disebut ingin membawa pulang Daniel Ricciardo untuk menggantikannya.

“Sergio Perez berada di bawah tekanan di Red Bull, setelah hanya mencetak sedikit lebih dari setengah jumlah poin yang dikumpulkan rekan setimnya Max Verstappen, pembalap Meksiko itu tertinggal 177 poin meskipun memiliki mobil terbaik di trek,” tulis laporan reporter F1.com, Lawrence Barretto, seperti dilansir dari GPFans, pada Rabu (4/10/203).

“Sumber menyatakan Ricciardo akan menjadi pembalap pilihan Red Bull untuk menggantikan Perez jika diperlukan pada pertengahan musim atau akhir musim 2024,” tambahnya.

Halaman:
1 2
