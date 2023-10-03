7 Potret Shin Ji-eun, Pevoli Cantik Korea Selatan yang Viral di Asian Games 2023

7 potret Shin Ji-eun, pevoli cantik Korea Selatan yang viral di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Nama Shin Ji-eun baru-baru ini berhasil memikat banyak publik dunia dan para pencinta olahraga.

Bagaimana tidak, Shin Ji-eun berhasil membuat sensasi baru sehingga banyak kaum adam terpikat melihat pesona kecantikan yang dimilikinya. Tentu saja, usai dari pertandingan tersebut, banyak netizen yang penasaran untuk mengenal lebih dalam tentang sosok pevoli cantik satu ini.

Jika kamu salah satunya, simak informasi lengkap melalui ulasan ini. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (3/10/2023), terkait 7 potret Shin Ji-eun.

Berikut 7 Potret Ji-Eun Shin

7. Atlet Voli Korea Selatan





Shin Ji-eun merupakan seorang atlet voli pantai putri Korea Selatan. Kehadirannya dalam berbagi pertandingan pun selalu berhasil memesona banyak pasang mata.

6. Memiliki Banyak Penggemar





Berkat aksinya di lapangan, sosok Shin Ji-eun kini memiliki banyak penggemar. Sebagian besar penggemarnya berasal dari kalangan kaum adam yang senang akan pesona cantiknya.

5. Menarik Perhatian Kaum Adam





Shin Ji-eun memang punya pesona kecantikan yang luar biasa. Tidak heran, sosoknya sangat digemari oleh kaum adam di seluruh dunia