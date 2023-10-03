Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis yang Jadi Pesaing Anthony Ginting Raih Emas Tunggal Putra Asian Games 2023, Nomor 1 Juara Dunia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:19 WIB
5 Pebulu Tangkis yang Jadi Pesaing Anthony Ginting Raih Emas Tunggal Putra Asian Games 2023, Nomor 1 Juara Dunia
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

5 pebulu tangkis yang menjadi pesaing Antony Ginting raih emas tunggal putra Asian Games 2023 akan jadi pembahasan pada artikel kali ini. Salah satunya adalah Juara Dunia 2023, Kunlavut Vitidsarn dari Thailand.

Anthony Ginting menjadi harapan Indonesia di sektor tunggal putra. Satu wakil Merah-Putih lainnya yakni Jonatan Christie sudah tersingkir di babak pertama usai kalah dari pemain Taiwan, Chou Tien Chen.

Kali ini Okezone.com akan membahas lima pebulu tangkis yang menjadi pesaing Anthony Ginting untuk meraih medali emas di tunggal putra Asian Games 2023. Siapa saja? berikut daftarnya.

5. Kenta Nishimoto (Jepang)


Kenta Nishimoto menjadi calon lawan berikutnya Antony Ginting jika berhasil melaju ke babak perempat final. Namun, Ginting juga harus lebih dulu mengalahkan Jason Teh Jia Heng (Singapura) di babak 16 besar.

Kenta Nishimoto menjadi andalan Jepang bersama Kodai Naraoka di sektor tunggal putra. Untuk diketahui, tiap-tiap negara hanya boleh mengirim dua wakil mereka pada tiap nomor yang dipertandingkan.

4. Prannoy H.S. (India)


Prannoy H.S. juga menjadi nama yang patut diperhitungkan di sektor tunggal putra. Ia tampil apik saat membawa tim beregu putra India mengalahkan Korea di babak semifinal.

Sayang, langkah tim putra India untuk meraih medali emas harus kandas dari tuan rumah China. Kekalahan tim beregu putra di final diyakini bakal jadi momentum bangkut Prannoy H.S. di nomor perorangan.

Halaman:
1 2
