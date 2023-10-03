Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023 Hari Ini, Selasa 3 Oktober: Anthony Ginting Dkk Siap Beraksi, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:09 WIB
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023 Hari Ini, Selasa 3 Oktober: Anthony Ginting Dkk Siap Beraksi, Live di iNews!
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023 hari ini, Selasa 3 Oktober 2023 akan diulas Okezone. Babak kedua alias 32 besar nomor individu Asian Games 2023 itu bakal digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, mulai pukul 09.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Sebanyak 6 wakil Indonesia siap beraksi di babak 32 besar bulu tangkis nomor individu Asian Games 2023. Keenam wakil Tanah Air tersebut terdiri dari dua tunggal putra, dua tunggal putri, dan dua ganda putri.

Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Anthony Ginting yang mendapat bye langsung tampil di babak 32 besar dan akan bersua wakil Taiwan, Wang Tzu Wei di laga pertama Lapangan 1. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal berlangsung pada Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan head to head, Anthony Ginting unggul 7-2 atas Wang Tzu Wei termasuk meraih 6 kemenangan beruntun atas pemain ranking 25 dunia tersebut. Sebab itu, tunggal putra nomor dua dunia andalan Indonesia tersebut difavoritkan bisa memenangkan laga nanti.

Anthony Sinisuka Ginting

Sementara itu, Jonatan Christie juga akan menghadapi wakil Taiwan yakni Chou Tien Chen pada laga ketujuh di lapangan 1. Duel kedua tunggal putra ini bakal berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- unggul 8-4 atas Chou dalam 12 pertemuan mereka. Berkaca dari head to head kedua pemain, Jonatan Christie lebih diunggulkan untuk memperpanjang rekor kemenangan atas Chou pada laga nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement