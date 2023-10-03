Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Bulu Tangkis Asian Games 2023 Hari Ini, Selasa 3 Oktober: Anthony Ginting Dkk Siap Beraksi, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di bulu tangkis Asian Games 2023 hari ini, Selasa 3 Oktober 2023 akan diulas Okezone. Babak kedua alias 32 besar nomor individu Asian Games 2023 itu bakal digelar di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, China, mulai pukul 09.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Sebanyak 6 wakil Indonesia siap beraksi di babak 32 besar bulu tangkis nomor individu Asian Games 2023. Keenam wakil Tanah Air tersebut terdiri dari dua tunggal putra, dua tunggal putri, dan dua ganda putri.

Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Anthony Ginting yang mendapat bye langsung tampil di babak 32 besar dan akan bersua wakil Taiwan, Wang Tzu Wei di laga pertama Lapangan 1. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal berlangsung pada Selasa, 3 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan head to head, Anthony Ginting unggul 7-2 atas Wang Tzu Wei termasuk meraih 6 kemenangan beruntun atas pemain ranking 25 dunia tersebut. Sebab itu, tunggal putra nomor dua dunia andalan Indonesia tersebut difavoritkan bisa memenangkan laga nanti.

Sementara itu, Jonatan Christie juga akan menghadapi wakil Taiwan yakni Chou Tien Chen pada laga ketujuh di lapangan 1. Duel kedua tunggal putra ini bakal berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- unggul 8-4 atas Chou dalam 12 pertemuan mereka. Berkaca dari head to head kedua pemain, Jonatan Christie lebih diunggulkan untuk memperpanjang rekor kemenangan atas Chou pada laga nanti.