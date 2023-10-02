Salah Strategi di Motegi, Fabio Quartararo Bertekad Lebih Baik pada MotoGP Indonesia 2023

MOTEGI - Fabio Quartararo mengakui salah strategi dalam balapan utama MotoGP Jepang 2023 sehingga meraih hasil yang kurang memuaskan. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu berusaha untuk lebih baik di MotoGP Indonesia 2023.

El Diablo mengawali balapan utama di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Minggu 1 Oktober 2023, dari posisi 14. Namun, ketika sebagian besar pembalap masuk ke pit untuk berganti sepeda motor dengan setelan ban basah, ia tidak melakukannya.

Quartararo sempat berada di posisi kedua setelah itu. Namun, pembalap asal Prancis itu dengan cepat menyadari risiko yang diambil tak akan membuahkan hasil sehingga pada lap ketiga langsung berganti motor.

Juara dunia MotoGP 2021 itu pun harus rela terlempar ke posisi 14, sebelum akhirnya finis di urutan 10. Quartararo mengakui salah menerapkan strategi.

“Saya mencoba untuk bertahan satu putaran lebih lama (dengan ban slick). Anda tahu, saat itu hujan, tetapi saat itu tidak terlalu deras. Ternyata strateginya salah, tapi saya berjuang untuk posisi 12 atau 13," ungkap Quartararo, dilansir dari laman resmi Monster Energy Yamaha, Senin (2/10/2023).

"Atau di mana pun saya berkendara saat itu, saya harus mencobanya. Maksudnya, kami memberi tantangan pada diri kami sendiri," imbuh pria berusia 24 tahun itu.