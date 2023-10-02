Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Salah Strategi di Motegi, Fabio Quartararo Bertekad Lebih Baik pada MotoGP Indonesia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:35 WIB
Salah Strategi di Motegi, Fabio Quartararo Bertekad Lebih Baik pada MotoGP Indonesia 2023
Fabio Quartararo bertekad tampil lebih baik di MotoGP Indonesia 2023 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

MOTEGI - Fabio Quartararo mengakui salah strategi dalam balapan utama MotoGP Jepang 2023 sehingga meraih hasil yang kurang memuaskan. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu berusaha untuk lebih baik di MotoGP Indonesia 2023.

El Diablo mengawali balapan utama di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Minggu 1 Oktober 2023, dari posisi 14. Namun, ketika sebagian besar pembalap masuk ke pit untuk berganti sepeda motor dengan setelan ban basah, ia tidak melakukannya.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) melaju di Sirkuit Twin Ring Motegi pada balapan MotoGP Jepang 2023 (Foto: Yamaha MotoGP)

Quartararo sempat berada di posisi kedua setelah itu. Namun, pembalap asal Prancis itu dengan cepat menyadari risiko yang diambil tak akan membuahkan hasil sehingga pada lap ketiga langsung berganti motor.

Juara dunia MotoGP 2021 itu pun harus rela terlempar ke posisi 14, sebelum akhirnya finis di urutan 10. Quartararo mengakui salah menerapkan strategi.

“Saya mencoba untuk bertahan satu putaran lebih lama (dengan ban slick). Anda tahu, saat itu hujan, tetapi saat itu tidak terlalu deras. Ternyata strateginya salah, tapi saya berjuang untuk posisi 12 atau 13," ungkap Quartararo, dilansir dari laman resmi Monster Energy Yamaha, Senin (2/10/2023).

"Atau di mana pun saya berkendara saat itu, saya harus mencobanya. Maksudnya, kami memberi tantangan pada diri kami sendiri," imbuh pria berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement