HOME SPORTS MOTOGP

Yamaha Benar-Benar Buruk, Fabio Quartararo Akui Tidak Ada Harapan untuk Menangi MotoGP Jepang 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |08:40 WIB
Yamaha Benar-Benar Buruk, Fabio Quartararo Akui Tidak Ada Harapan untuk Menangi MotoGP Jepang 2023
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOTEGI – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menilai motornya benar-benar buruk saat mentas di Sirkuit Motegi, Jepang. Hal tersebut lantas membuat Quartararo pesimis bisa memenangkan MotoGP Jepang 2023 karena ia menilai motor Yamaha tidak ada harapan untuk tampil cepat.

Sebelumnya El Diablo -julukan Quartararo- mampu naik podium ketiga dalam sprint MotoGP India 2023 pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut jelas meningkatkan harapan bahwa dirinya mulai bangkit.

Akan tetapi, hasil sprint MotoGP Jepang 2023 benar-benar jauh dari kata apik. Bintang asal Prancis itu hanya mampu finis di urutan 15 dengan selisih 19,3 detik dari sang pemenang, Jorge Martin, dari Pramac Ducati.

Karena itu, pembalap berusia 24 tahun tersebut sangat pesimis menatap balapan utama di Sirkuit Motegi. Pasalnya, performa kuda besinya sangat buruk, bahkan tak mampu melesat cepat.

Fabio Quartararo

“Situasinya benar-benar tidak ada harapan. Kami tidak memiliki kecepatan, tidak ada downforce, dan tidak ada perasaan yang bagus, sama sekali tidak ada,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Minggu (1/10/2023).

