Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Apakah Pembalap MotoGP Punya SIM Motor?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |19:11 WIB
Apakah Pembalap MotoGP Punya SIM Motor?
Para pembalap MotoGP 2023. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

APAKAH pembalap MotoGP punya surat izin mengemudi (SIM) motor? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di kalangan pencinta MotoGP di berbagai belahan dunia. Lantas, seperti apa jawabannya? Simak ulasannya di artikel ini.

Bagi yang belum tahu, SIM merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengendara. SIM menjadi bukti identifikasi atau tanda pengenal diri sebagai pengemudi yang berizin resmi.

Para pembalap MotoGP

Apabila seseorang pengendara yang mengemudikan kendaraan, baik motor atau mobil, tanpa SIM, berarti orang tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai pengemudi yang legal. Keterampilan dalam mengendalikan kendaraan pun masih dipertanyakan.

Sebab, untuk mendapatkan SIM, seseorang harus melalui proses uji keterampilan berkendara. Pertanyaannya, apakah pembalap MotoGP punya SIM motor? Pada faktanya, tak sedikit pembalap MotoGP yang tidak memiliki syarat penting dalam mengendarai motor di jalan raya.

Di sisi lain, banyak juga para pembalap MotoGP yang memiliki SIM motor, meski sebelumnya belum punya persyaratan penting dalam mengemudi itu. Lantas, siapa sajakah pembalap MotoGP yang dimaksud?

Bintang Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi salah satu rider yang sudah memiliki SIM motor. Menurut laporan Marca, pembalap asal Spanyol itu baru lulus ujian untuk mendapatkan SIM motor pada 2019. Setelah punya SIM, Marquez pun suka berkeliling jalanan bersama teman-temannya.

"Ini berbeda (ketika sudah punya SIM). Menurutku, itu berbeda. Ketika saya harus pergi ke Barcelona atau melakukan perjalanan keliling kota, semuanya membantu. Namun, Anda mengambilnya dengan peran yang berbeda," kata Marc Marquez, mengutip dari Marca.

"Ketika saya pergi dengan teman-teman saya, kami melakukan tur khusus. Saya tidak merasa kesal saat berkendara di jalanan. Saya memberi tahu teman-teman saya bahwa jika mereka mau, saya akan membayar dan kami akan pergi ke trek. Tapi, saya bersikeras bahwa kami pergi ke trek untuk balapan, tidak ada yang lain," imbuh juara dunia MotoGP enam kali itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement