Apakah Pembalap MotoGP Punya SIM Motor?

APAKAH pembalap MotoGP punya surat izin mengemudi (SIM) motor? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di kalangan pencinta MotoGP di berbagai belahan dunia. Lantas, seperti apa jawabannya? Simak ulasannya di artikel ini.

Bagi yang belum tahu, SIM merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengendara. SIM menjadi bukti identifikasi atau tanda pengenal diri sebagai pengemudi yang berizin resmi.

Apabila seseorang pengendara yang mengemudikan kendaraan, baik motor atau mobil, tanpa SIM, berarti orang tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai pengemudi yang legal. Keterampilan dalam mengendalikan kendaraan pun masih dipertanyakan.

Sebab, untuk mendapatkan SIM, seseorang harus melalui proses uji keterampilan berkendara. Pertanyaannya, apakah pembalap MotoGP punya SIM motor? Pada faktanya, tak sedikit pembalap MotoGP yang tidak memiliki syarat penting dalam mengendarai motor di jalan raya.

Di sisi lain, banyak juga para pembalap MotoGP yang memiliki SIM motor, meski sebelumnya belum punya persyaratan penting dalam mengemudi itu. Lantas, siapa sajakah pembalap MotoGP yang dimaksud?

Bintang Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi salah satu rider yang sudah memiliki SIM motor. Menurut laporan Marca, pembalap asal Spanyol itu baru lulus ujian untuk mendapatkan SIM motor pada 2019. Setelah punya SIM, Marquez pun suka berkeliling jalanan bersama teman-temannya.

"Ini berbeda (ketika sudah punya SIM). Menurutku, itu berbeda. Ketika saya harus pergi ke Barcelona atau melakukan perjalanan keliling kota, semuanya membantu. Namun, Anda mengambilnya dengan peran yang berbeda," kata Marc Marquez, mengutip dari Marca.

"Ketika saya pergi dengan teman-teman saya, kami melakukan tur khusus. Saya tidak merasa kesal saat berkendara di jalanan. Saya memberi tahu teman-teman saya bahwa jika mereka mau, saya akan membayar dan kami akan pergi ke trek. Tapi, saya bersikeras bahwa kami pergi ke trek untuk balapan, tidak ada yang lain," imbuh juara dunia MotoGP enam kali itu.