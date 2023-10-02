Beli Tiket ke Indonesia, Stefan Bradl Beri Sinyal Masih Gantikan Alex Rins di MotoGP Mandalika 2023

MOTEGI – Para penggemar LCR Honda tampaknya masih harus menunggu kembalinya Alex Rins. Sebab ada kabar bahwa Rins masih akan digantikan Stefan Bradl di MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan ini, 13-15 Oktober 2023.

Kabar itu sejatinya belum resmi karena baru sinyal yang diberikan Bradl. Sebab pembalap penguji Honda itu telah membeli tiket ke Indonesia, yang berarti ia berpeluang besar mengikuti seri Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rins awalnya dikabarka akan mencoba untuk melakukan comeback di MotoGP Jepang 2023 pada akhir pekan lalu. Untuk kali pertama sejak mengalami kecelakaan di Sirkuit Mugello pada awal Juni silam yang membuat kakinya patah, dia mengendarai motor RC213V-nya lagi.

Rider asal Spanyol itu pun menjalani sesi latihan pada hari pertama. Namun, dia merasa kondisinya masih belum siap untuk tampil dalam balapan sehingga kembali digantikan oleh Bradl.

Bradl pun berhasil finis di urutan 14 dalam balapan utama di Sirkuit Motegi itu. Walaupun sebelumnya, dia hanya mampu mengakhiri sprint di posisi buncit.

Setelah balapan, Bradl mengungkapkan bahwa dirinya sepertinya bakal menggantikan Rins lagi pada balapan berikutnya di MotoGP Indonesia 2023 yang akan dihelat dua pekan lagi. Sebab, dia sudah membeli tiket pesawat untuk terbang ke Mandalika.