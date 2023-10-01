Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Makin Mendekat, Francesco Bagnaia Ingin Perbaiki Performa di Balapan Utama MotoGP Jepang 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |05:07 WIB
Jorge Martin Makin Mendekat, Francesco Bagnaia Ingin Perbaiki Performa di Balapan Utama MotoGP Jepang 2023
Francesco Bagnaia sadar diri perlu perbaiki performa ketika melakoni balapan utama MotoGP Jepang 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JORGE Martin makin mendekat, Francesco Bagnaia ingin perbaiki performa di balapan utama MotoGP Jepang 2023. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku senang bisa naik podium di sprint race MotoGP Jepang 2023, namun memerlukan performa yang lebih baik pada balapan utama di hari Minggu (1/10/2023) siang WIB.

Pecco – sapaan Bagnaia – finis ketiga dalam balapan singkat di Sirkuit Motegi, Sabtu (30/9/2023) siang WIB. Dia finis di belakang Jorge Martin dan Brad Binder.

Francesco Bagnaia

"Penting untuk bisa finis di posisi atas pada balapan kali ini setelah kecelakaan di India pekan lalu. Oleh karena itu saya senang," ungkap Pecco dilansir dari Crash, Sabtu (30/9/2023).

"Akan tetapi, untuk balapan utama besok, kami harus meningkat lagi dan saya yakin bisa melakukannya," tambahnya.

Pecco mengaku akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih hasil lebih baik di balapan utama besok. Dia pun tak begitu memikirkan soal klasemen MotoGP musim ini di mana jarak antara dirinya dan Martin makin dekat.

Halaman:
1 2
