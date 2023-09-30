Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Puas dengan Kinerja Motor, Jorge Martin Pede Tatap MotoGP Jepang 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:00 WIB
Puas dengan Kinerja Motor, Jorge Martin Pede Tatap MotoGP Jepang 2023
Jorge Martin percaya diri hadapi MotoGP Jepang 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MOTEGI - Pembalap Prima Pramac, Jorge Martin, sumringah dengan hasil yang dia capai di sesi Sprint Race MotoGP Jepang 2023. Dia sukses menjadi yang terdepan mengasapi Brad Binder (Red Bull KTM) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Martin mengaku puas dengan kinerja motornya saat ini dengan beberapa inovasi perubahan yang dilakukan sebelumnya. Dia pun semakin percaya diri menatap balapan utama MotoGP Jepang 2023 besok, Minggu (01/10/2023).

"Kita telah melakukan beberapa perubahan di motor. Senang dengan apa yang sudah saya capai hari ini. Dengan perangkat yang ada saya yakin dengan balapan besok," ujarnya saat diwawancari MotoGP usai balapan Sprint Race, Sabtu (30/9/2023).

Martin berhasil meraih pole position untuk balapan utama MotoGP Jepang 2023. Dia sukses mencatatkan waktu tercepat dengan hasil tempuh 1 menit 43.198 detik.

Penampilan Martin jelang seri kali ini cukup menawan. Rider asal Spanyol itu mampu mempertahankan posisi terdepannya saat mengaspal di sesi Sprint Race.

Martin juga tak terkejar selama balapan berlangsung. Dia meninggalkan Brad Binder yang berada 1.390 detik di belakangnya.

