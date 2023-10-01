Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Akrab Francesco Bagnaia dan Jack Miller Nonton Bareng Hasil Balapan di Sirkuit Twin Ring Motegi Jepang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |03:01 WIB
Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Jack Miller siap kembali bersaing di MotoGP Jepang 2023 (Foto: MotoGP)
MOTEGI - Momen persahabatan Francesco Bagnaia dengan Jack Miller tak lekang. Keduanya masih harmonis meski sekarang tak lagi berjuang di tim yang sama.

Bagnaia dan Miller merupakan duo rider Ducati Lenovo sebelumnya. Namun kini Miller telah hijrah ke Red Bull KTM awal tahun ini.

emikian, Pecco-sapaan akrab Bagnaia- masih punya hubungan erat dengan Miller. Usai menjalani rangkaian sesi Latihan Bebas (FP2), Kualifikasi (Q), hingga Sprint Race MotoGP Jepang 2023, keduanya pun menonton bersama hasil balapan mereka.

Tampak Pecco menunjukkan tayangan ulang balapan yang mereka jalani hari ini, Sabtu (30/9/2023) di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Miller duduk manis melihat tayangan tersebut sambil mendengarkan sobatnya itu.

Pecco tampak memberitahu sesuatu kepada Miller ketika keduanya saling bersaing di lintasan. Menanggapi hal itu, Miller pun mengatakan dia sadar jika ada Pecco di sana.

"Oh ya ya, aku tahu kamu di sana bro," ucap Miller sambil tersenyum.

Momen tersebut pun diabadikan dalam unggahan resmi @ducaticorse pada Sabtu (30/9/2023). Persahabatan Miller dan Pecco menjadi perhatian baik bagi publik.

Halaman:
1 2
