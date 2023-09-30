Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Sabtu 30 September Pukul 22.00 WIB: Indonesia Disalip Malaysia

Atlet lari Lalu Muhammad Zohri gagal tambah medali Indonesia di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Sabtu (30/9/2023) pukul 22.00 WIB akan dibahas di sini. Indonesia turun ke peringkat ke-13, disalip Malaysia yang mendapatkan emas ketiganya pada hari ini.

Indonesia tadinya berada di peringkat ke-12. Kontingen Merah-Putih mengumpulkan total 16 medali dengan catatan tiga emas, tiga perak dan 10 perunggu. Namun, hingga pukul 22.00 ini, Indonesia belum menambah raihan medali lagi.

Di sisi lain, Malaysia sukses merengkuh emas dari nomor beregu putri cabang olahraga (cabor) squash. Mereka sukses mengalahkan Hong Kong dengan skor 2-1 di laga final.

Itu merupakan emas ketiga Malaysia di ajang Asian Games 2023. Mereka pun naik ke peringkat ke-12, menggeser Indonesia ke-13, dengan catatan tiga emas, tiga perak, dan 12 perunggu.

Thailand masih menjadi negara Asia Tenggara dengan raihan medali terbanyak, yaitu 26 medali. Sebanyak empat di antaranya adalah emas, selagi empat lainnya adalah perak ditambah 14 perunggu.