Sumbang 1 Emas, 2 Perak, dan 2 Perunggu di Asian Games 2023, Airlangga Hartarto Bangga dengan Capaian Atlet Wushu Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto, bangga dengan capaian atlet wushu Tanah Air di Asian Games 2023. Airlangga menyebut para atlet yang telah berjuang atas nama Indonesia adalah pahlawan bagi seluruh masyarakat di Tanah Air.

Diketahui, atlet wushu Indonesia berhasil menyumbangkan lima medali di Asian Gaes 2023. Rinciannya, ada satu medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

Medali emas Asian Games 2023 sendiri dipersembahkan oleh Harris Horatius dari kategori Men’s Nanquan. Kemudian, dua medali perak disumbangkan Edgar Xavier Marvelo (Men's Channgquan) dan Samuel Marbun (Men's 65 kg).

Sementara itu, dua medali perunggu disumbangkan masing-masing Seraf Naro Siregar (Men's Daoshu & Gunshu) dan Tharisa Dea Fiorentina (Women's 52 kg).

"Saya sangat mengapresiasi kerja keras Anda semua. Dari hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh atlet yang telah berjuang, dan selamat untuk atlet yang berhasil membawa pulang medali ke Tanah Air," tutur Airlangga saat menyambut kepulangan para atlet wushu nasional di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).