Asian Games 2023: Samuel Marbun Sumbang Medali Perak dari Cabor Wushu untuk Indonesia

HANGZHOU - Samuel Marbun berhasil menyumbang satu medali perak dari cabor wushu Asian Games 2023 untuk kontingen Indonesia. Dengan demikian, atlet-atlet Tanah Air sejauh ini telah merebut tiga medali perak.

Pertandingan perebutan medali cabor wushu itu berlangsung Kamis (28/9/2023) pagi WIB di Xiaoshan Guali Sports Centre Sanda, Hangzhou, China. Samuel menelan kekalahan dalam laga final nomor 65 kg putra.

Wakil Indonesia itu kalah telak dari wakil Iran, Salimi Toupghara Afshin, dari segi perolehan poin. Alhasil, Samuel gagal mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Dengan begitu, Salimi berhak membawa pulang medali emas. Sementara itu, Samuel harus puas dengan medali perak yang didapatnya.

Medali perunggu sendiri didapat Jeong Seong-jin dari Korea Selatan setelah dikalahkan Salimi di semifinal yang berlangsung Rabu 28 September 2023. Satu medali perunggu lainnya juga didapat oleh Tabugara Clemente Jr yang disikat oleh Samuel di semifinal.