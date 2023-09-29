Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Lanjutkan Kebangkitan di MotoGP Jepang 2023?

JADWAL MotoGP hari ini alias MotoGP Jepang 2023 akan dibahas Okezone. Balapan seri ke-14 MotoGP 2023 tersebut bakal dilangsungkan di Sirkuit Motegi, Jepang, mulai hari ini, Jumat (29/9/2023) hingga Minggu 1 Oktober 2023.

Saat ini, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) masih memuncaki klasemen sementara MotoGP 2023 dengan mengoleksi 292 poin. Sang juara bertahan asal Italia itu gagal finis di seri sebelumnya, yakni di MotoGP India 2023, pada pekan lalu.

Alhasil, poin rider yang akrab disapa Pecco Bagnaia itu dipepet Jorge Martin (Prima Pramac) yang menempati posisi kedua dengan selisih 13 angka saja. Jorge Martin berhasil menambah pundi-pundi poinnya usai meraih podium kedua di MotGP India 2023 menjadi 279 angka.

Sementara itu, Marco Bezzecchi (Money VR46) berada di posisi ketiga menempel Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Murid Valentino Rossi itu keluar sebagai juara MotoGP India 2023 sehingga mendapatkan tambahan poin menjadi 248 angka.

Lantas, bagaimana dengan Marc Marquez? Bintang Repsol Honda itu masih tertahan di peringkat 16 dengan koleksi 45 poin. Rider berjuluk The Baby Alien itu sedang dalam peningkatan performa setelah di beberapa seri sebelumnya selalu gagal finis.

Buktinya, Marc Marquez mampu finis kesembilan di MotoGP India 2024 pekan lalu yang mengawali start keempat. Sehari sebelumnya, juara dunia MotoGP enam kali itu finis ketiga pada Sprint Race di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur itu.