Hasil Tenis Asian Games 2023: Takluk di Semifinal, Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Sumbang Perunggu

HANGZHOU – Aldila Sutjiadi/Janice Tjen harus puas menyumbang medali perunggu untuk kontingen Indonesia dari cabor tenis Asian Games 2023. Pasangan ganda putri tenis Indonesia itu kalah pada babak semifinal.

Dalam laga yang berlangsung di Lapangan 1, HOC Tennis Centre, Hangzhou, China, Kamis (28/9/2023) siang WIB, Dila/Janice takluk di tangan Chan Hao-Ching/Chan Yung-Jan. Mereka kalah dua set langsung dengan skor 2-6 dan 2-6 dalam waktu 1 jam 17 menit.

Dengan hasil tersebut, Dila/Janice gagal mengamankan tiket ke babak final. Sementara Chan/Chan melenggang ke partai pamungkas untuk berkesempatan memperebutkan medali emas.

Chan/Chan masih menunggu pemenang laga semifinal lainnya antara Lee Ya-Hsuan/Liang En-Shuo kontra Back Da-yeon/Jeong Bo-young. Sedangkan pasangan yang kalah bakal mendapat medali perunggu bersama Dila/Janice.

Satu tambahan medali perunggu dari Dila/Janice membuat Indonesia sementara memiliki total 14 medali di Asian Games 2023. Dengan rincian, tiga medali emas, tiga medali perak, dan delapan perunggu.