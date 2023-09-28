Tim Putri Bulu Tangkis Indonesia Langsung Hadapi China di Perempatfinal Asian Games 2023, Manajer: Harus Penuh Kerja Keras

HANGZHOU – Tim Putri Bulu Tangkis Indonesia akan langsung berhadapan dengan lawan sulit di Asian Games 2023. Mendapat bye di babak 16 besar, Tim Putri Bulu Tangkis Indonesia akan menghadapi unggulan pertama sekaligus tuan rumah, China, di babak 8 besar.

Mendapati hal ini, manajer tim, Eddy Prayitno, pun bereaksi. Dia menyadari bahwa Gregoria Mariska Tunjung jadi harus bekerja keras karena akan langsung menghadapi China.

Tetapi, Eddy Prayitno menegaskan bahwa pasukannya tak boleh takut, meski harus melawan tuan rumah sekalipun. Kini, para pemain tentunya wajib fokus mempersiapkan diri.

"Di beregu putri setelah mendapat bye di hari pertama, di delapan besar kami akan menghadapi unggulan pertama China. Tentunya ini menjadi pertandingan yang harus penuh kerja keras," kata Eddy Prayitno, dikutip dari rilis PBSI, Kamis (28/9/2023).

"Tidak harus takut, tetap optimis dalam bertanding,” tambahnya.

Indonesia sendiri membawa skuad terbaik di sektor beregu putri yang berkekuatan 10 pemain. Mereka adalah Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Febriana Dwipuji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Lisa Ayu Kusumawati, dan Pitha Haningtyas Mentari.