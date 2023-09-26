Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Asian Games 2023: Kalah Tipis 2-3 dari Korea Selatan, Timnas Voli Putra Indonesia Tempati Peringkat Ke-8

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |16:35 WIB
Hasil Asian Games 2023: Kalah Tipis 2-3 dari Korea Selatan, Timnas Voli Putra Indonesia Tempati Peringkat Ke-8
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@AVCVolley)
A
A
A

HASIL Timnas Voli Putra Indonesia dalam perebutan tempat ketujuh di Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia harus puas menempati peringkat ke-8 karena kalah tipis dari Korea Selatan.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Korea Selatan digelar di LSC Gymnasium, Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023) siang WIB. Hernanda Zulfi cs pun harus mengakui ketangguhan Korea Selatan usai bermain lima set dengan skor 27-29, 25-19, 19-25, 25-21, dan 8-15.

Timnas Voli Putra Indonesia

Jalannya Pertandingan

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Kedua tim sempat bermain imbang dengan skor 5-5. Bahkan, Hernanda Zulfi cs pun harus tertinggal dari Korea Selatan dengan skor 7-10.

Namun, Timnas Voli Putra Indonesia langsung bangkit berkat variasi serangan yang dilancarkan. Mereka pun berbalik unggul menjadi 17-14. Akan tetapi, Korea Selatan berhasil membalikan keadaan dengan unggul 20-18.

Tapi setelah itu, pertandingan berjalan sengit karena kedua tim saling kejar-kejaran angka. Timnas Voli Putra Indonesia yang sempat tertinggal mampu menyamakan kedudukan menjadi 24-24. Namun sayang, pada akhirnya, tim Merah Putih harus takluk 27-29 dari Korea Selatan di set pertama.

Di set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia tampil sangat dominan. Pasukan Jeff Jiang Jie berhasil unggul 7-6 atas Korea Selatan.

Tak sampai di situ, variasi serangan yang dilancarkan Hernanda Zulfi cs mampu memperlebar jarak keunggulan menjadi 15-8. Keunggulan itu membuat Timnas Indonesia semakin nyaman dalam melancarkan serangan dengan memperlebar keunggulan menjadi 18-10.

Sampai pada akhirnya, Skuad Merah Putih sukses menutup set kedua dengan kemenangan 25-19 atas Korea Selatan. Skor pun imbang 1-1.

