Pembukaan Catur Queen Gambit, Strategi Tertua yang Memiliki Karakter Posisional

PEMBUKAAN catur Queen Gambit alias Gambit Menteri (1.d4 d5 2.c4) akan dibahas Okezone di artikel ini. Pembukaan yang dimulai dengan langkah 1. d4 d5 2. c4 ini merupakan salah satu pembukaan catur tertua yang masih digunakan oleh kalangan pecatur hingga saat ini.

Para pecatur yang menggunakan pembukaan Queen Gambit biasanya memiliki karakter bermain yang posisional. Pemain yang berkarakter posisional akan berfokus pada penempatan letak posisi buah catur yang strategis dan tidak terburu-buru melakukan serangan, kecuali mendapatkan peluang yang nyata.

Sebab, pemain yang bergaya posisional akan mengidentifikasi petak lemah lawan terlebih dahulu dan setelah itu baru memanfaatkan petak lemah lawan untuk memberi tekanan secara perlahan. Namun, dalam penjelasan The Chess Website, strategi Queen Gambit disebut kurang masuk akal.

Pasalnya, dalam strategi pembukaan ini, pion yang ada di depan raja dijalankan ke kotak d4 untuk dikorbankan sementara. Sebenarnya, pengorbanan pion sementara dilakukan agar ratu bisa bergerak di awal permainan.

Tujuan dari strategi ini adalah menguasai bagian tengah papan catur di awal pertandingan agar lawan terdesak. Meski demikian, pecatur yang menggunakan Queen Gambit tidak boleh lengah dalam mempertahankan bagian tengah papan catur.

Pada abad ke-18, pembukaan Queen Gambit direkomendasikan oleh Phillip Stamma dan terkadang dikenal sebagai Gambit Aleppo untuk menghormatinya. Pembukaan ini baru menjadi umum setelah turnamen di Wina pada 1873.