Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pembukaan Catur Queen Gambit, Strategi Tertua yang Memiliki Karakter Posisional

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |13:00 WIB
Pembukaan Catur Queen Gambit, Strategi Tertua yang Memiliki Karakter Posisional
Queen Gambit merupakan salah satu strategi pembukaan catur tertua (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMBUKAAN catur Queen Gambit alias Gambit Menteri (1.d4 d5 2.c4) akan dibahas Okezone di artikel ini. Pembukaan yang dimulai dengan langkah 1. d4 d5 2. c4 ini merupakan salah satu pembukaan catur tertua yang masih digunakan oleh kalangan pecatur hingga saat ini.

Para pecatur yang menggunakan pembukaan Queen Gambit biasanya memiliki karakter bermain yang posisional. Pemain yang berkarakter posisional akan berfokus pada penempatan letak posisi buah catur yang strategis dan tidak terburu-buru melakukan serangan, kecuali mendapatkan peluang yang nyata.

Catur

Sebab, pemain yang bergaya posisional akan mengidentifikasi petak lemah lawan terlebih dahulu dan setelah itu baru memanfaatkan petak lemah lawan untuk memberi tekanan secara perlahan. Namun, dalam penjelasan The Chess Website, strategi Queen Gambit disebut kurang masuk akal.

Pasalnya, dalam strategi pembukaan ini, pion yang ada di depan raja dijalankan ke kotak d4 untuk dikorbankan sementara. Sebenarnya, pengorbanan pion sementara dilakukan agar ratu bisa bergerak di awal permainan.

Tujuan dari strategi ini adalah menguasai bagian tengah papan catur di awal pertandingan agar lawan terdesak. Meski demikian, pecatur yang menggunakan Queen Gambit tidak boleh lengah dalam mempertahankan bagian tengah papan catur.

Pada abad ke-18, pembukaan Queen Gambit direkomendasikan oleh Phillip Stamma dan terkadang dikenal sebagai Gambit Aleppo untuk menghormatinya. Pembukaan ini baru menjadi umum setelah turnamen di Wina pada 1873.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902887/profil-nurgyul-salimova-pecatur-cantik-bulgaria-dengan-rating-elo-tertinggi-sepanjang-sejarah-X0HzNJ2eiK.jpg
Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902781/5-aplikasi-pairing-catur-android-terbaik-2023-d5wPlv7734.jpeg
5 Aplikasi Pairing Catur Android Terbaik 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement