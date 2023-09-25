Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Pecatur Pria Indonesia Terbaik, Nomor 1 Punya Titel Grandmaster sejak Usia 17 Tahun!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |12:37 WIB
7 Pecatur Pria Indonesia Terbaik, Nomor 1 Punya Titel Grandmaster sejak Usia 17 Tahun!
7 Pecatur Pria Indonesia Terbaik. (Foto: Chessdom)
A
A
A

SEBANYAK 7 pecatur pria Indonesia terbaik akan dikupas Okezone di artikel ini. Catur memang bukan hanya sekadar olahraga mengasah otak saja, tetapi juga merupakan permainan fantastis yang bisa ditransfer dalam aspek kehidupan sehari-hari.

Melalui penguasaan catur, akan terbentuk keterampilan dalam pemecahan masalah, pemikiran strategis, kesabaran, kreativitas, dan perilaku sportif. Sejatinya, atlet catur pria dan wanita tidak dibedakan seperti sepakbola, bulu tangkis, dan lain-lain.

Kendati demikian, Okezone akan mengulas siapa saja pecatur pria Indonesia terbaik saat ini. Per September 2023, setidaknya sudah ada 5 pecatur pria Indonesia terbaik. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 7 Pecatur Pria Indonesia Terbaik Per September 2023 Berdasarkan Peringkat FIDE:

7. Mohamad Ervan (rating 2383)

Untuk urutan ketujuh dalam daftar pecatur pria Indonesia terbaik per September 2023 ini ada Mohamad Ervan dengan rating standar 2383 poin. Ervan menjadi juara Kejuaraan Catur Indonesia pada 2018 dan menempati posisi keenam di Kejuaraan Catur Hibrid Perorangan Asia 2021.

Mohamad Ervan juga menjadi unggulan ke-36 dan lolos ke Piala Dunia Catur 2021. Kini, pecatur Indonesia kelahiran 1992 itu menempati peringkat 2165 dunia sebagai pecatur aktif. Mohamad Ervan dianugerahi gelar Master Internasional pada 2019 dan FIDE Master pada 2014.

6. Farid Firman Syah (rating 2392)

Farid Firman Syah

Selanjutnya adalah Farid Firman Syah. Pecatur kelahiran 1993 itu menempati posisi keenam dalam daftar pecatur pria Indonesia terbaik per September 2023 dengan rating standar 2392 poin.

Farid Firman Syah saat ini menempati ranking 1991 dunia sebagai pecatur aktif. Dia juga tealh memiliki beberapa gelar termasuk gelar Internasional Master pada 2012 dan Candidate Master pada 2009.

