SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 12.00 WIB: Tambah 1 Emas, Indonesia Langsung Naik Peringkat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |12:50 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga Pukul 12.00 WIB: Tambah 1 Emas, Indonesia Langsung Naik Peringkat!
Muhammad Sejahtera Dwi Putra raih medali emas di Asian Games 2023. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Selasa 26 September hingga pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri sukses naik peringkat ke posisi 7 usai baru saja menambah perolehan medalinya.

Ya, pundi-pundi medali Indonesia di Asian Games 2023 bertambah. Ada tambahan 1 medali emas dari cabang olahraga (cabor) menembak.

Muhammad Sejahtera Dwi Putra

Lagi, medali emas ini disumbangkan oleh petembak andalan Indonesia, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, dari nomor perorangan 10 meter running target mixed run putra. Tampil di Fuyang Yinhu Sports Centre, Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023), dia mengumpulkan poin sebanyak 9.450 (378-11x).

Dengan begitu, Muhammad Sejahtera Dwi Putra sudah meraih 2 medali emas di Asian Games 2023. Sebelumnya, dia mendapat emas di nomor perorangan 10 meter running target range pada Senin 25 September 2023.

Selain emas, kontingen Indonesia di cabor menembak juga meraih 1 medali perunggu tambahan hari ini lewat nomor 10 m Running Target Mixed Run Team Putra. Indonesia diwakilkan tiga petembak andalan, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, Julio Irfandi dan Muhammad Badri Akbar. Mereka sukses mengumpulkan total poin sebanyak 1.098.

Kini, Indonesia pun total sudah meraih 8 medali emas. Rinciannya, ada 2 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Dengan raihan itu, Indonesia naik 1 peringkat ke urutan 7 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 saat ini.

Sementara itu, posisi pertama klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 ditempati oleh China. Tuan rumah Asian Games 2023 itu total sudah meraih 70 medali, rinciannya ada 40 emas, 21 perak, dan 9 perunggu.

Di posisi kedua pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023, ada Korea Selatan. Mereka total sudah meraih 36 medali dengan rincian 11 emas, 10 perak, dan 15 perunggu.

Posisi tiga besar di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 pun dilengkapi oleh Jepang. Mereka total sudah meraih 31 medali dengan rincian 5 emas, 14 perak, dan 12 perunggu.

Halaman:
1 2
