HOME SPORTS SPORT LAIN

Imbas Angela Tanoesoedibjo Bawa Kevin Sanjaya, Atlet Asian Para Games 2023 Indonesia Jadi Makin Semangat

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:28 WIB
Imbas Angela Tanoesoedibjo Bawa Kevin Sanjaya, Atlet Asian Para Games 2023 Indonesia Jadi Makin Semangat
Angela Tanoesoedibjo sambangi pelatnas Asian Para Games 2023 bersama Kevin Sanjaya (Foto: MNC Media)
A
A
A

IMBAS Angela Tanoesoedibjo bawa Kevin Sanjaya, atlet Asian Para Games 2023 Indonesia jadi makin semangat. Para atlet para bulu tangkis sedang mempersiapkan diri untuk Asian Para Games 2023 dengan menggelar pelatnas di Solo.

Angela Tanoesoedibjo melaksanakan tugasnya sebagai Chef de Mission (CDM) Asian Para Games 2023. Pada pekan ini, dia mendatangi Pelatnas Asian Para Games 2023 dengan membawa kejutan, yaitu Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Angela Tanosoedibjo

Kevin datang untuk memberi semangat kepada para atlet. Imbas dari kejutan Angela, para atlet Asian Para Games 2023 dari Indonesia pun jadi semakin termotivasi dan bersemangat.

“Kejutan ini, permintaan para pebulutangkis ketika Wamenparekraf Angela bertemu dengan mereka 1 September lalu, yaitu membawa @kevin_sanjaya untuk memberi motivasi sebelum mereka mengikuti pertandingan Asian Paragames di China pada Oktober mendatang. Kita doakan atlet-atlet kita jadi juara,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video pada laman Instagram miliknya, Jumat (22/09/2023).

Halaman:
1 2
