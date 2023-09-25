Advertisement
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2023, Senin 25 September Pukul 12.00 WIB: Indonesia Masih yang Terbaik ketimbang Negara-Negara ASEAN!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |12:25 WIB
Berikut klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023. (Foto: Reuters)
KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2023, Senin 25 September pukul 12.00 WIB akan diulas dalam artikel ini. Indonesia sendiri masih jadi yang terbaik ketimbang negara-negara ASEAN lain di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023.

Ya, gelaran Asian Games 2023 terus berlanjut. Indonesia sendiri masih menduduki posisi ke-10 di klasemen sementara Asian Games 2023 saat ini.

Edgar Xavier Marvelo

Perolehan medali Indonesia belum berubah. Kontingen Merah Putih sejauh ini sudah meraih 4 medali dengan rincian 1 perak dan 3 perunggu. Medali perak dipersembahkan oleh Edgar Xavier Marvelo dari cabor wushu. Sementara itu, 3 medali perunggu didapat dari cabor dayung.

Ketimbang negara-negara lain di Asia Tenggara, posisi Indonesia di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 jauh lebih baik. Negara terdekat dengan Indonesia di klasemen sementara perolehan medali kini adalah Brunei Darussalam. Dengan koleksi 1 medali perak, Brunei ada di urutan ke-14 pada klasemen saat ini.

Lalu, negara lain dari Asia Tenggara, yakni Vietnam, kini menduduki peringkat ke-15 di klasemen Asian Games 2023. Mereka mengemas 4 medali perunggu. Selanjutnya, ada Filipina, Singapura, dan Thailand yang sama-sama baru mengemas 1 medali perunggu.

Sementara itu, tuan rumah, China, makin kukuh memimpin klasemen perolehan medali Asian Games 2023. Meski ajang Asian Games 2023 baru dimulai, kontingen Negeri Tirai Bambu -julukan China- sudah mengemas 43 medali!

Dari 43 medali yang diraih, China sudah mendapatkan 27 medali emas. Lalu, ada 11 medali perak dan juga 5 perunggu.

