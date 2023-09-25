Joan Mir Kaget Repsol Honda Mendadak Bangkit di MotoGP India 2023: Sebuah Misteri!

DANKAUR – Repsol Honda mendadak bangkit di MotoGP India 2023. Mendapati dirinya dan Marc Marquez mampu gacor di MotoGP India 2023, Joan Mir menyebut kebangkitan Honda merupakan sebuah misteri.

Ya, Mir sendiri tak menyangka dirinya dan Marc Marquez mampu meraih hasil apik di MotoGP India 2023. Padahal, di sepanjang musim ini, dua pembalap Repsol Honda itu terus terpuruk.

Pada hari pertama MotoGP India 2023, Marquez dan Mir sudah tampil gacor. Mereka bisa berada di posisi 10 besar dalam sesi latihan sehingga lolos ke Kualifikasi 2 (Q2).

Bahkan, Mir dan Marquez akhirnya berhasil mengamankan start dari posisi empat dan enam. Dalam sprint race, sayangnya Mir terjatuh, tetapi The Baby Alien -julukan Marquez- sukses naik podium ketiga.

Namun, dalam balapan utama di Sirkuit Internasional Buddh, Marquez bisa finis kesembilan setelah sempat tergelincir di pertengahan balapan yang membuatnya terpental dari urutan empat ke posisi 16. Sementara Mir, dia berhasil mengakhiri balapan perdana MotoGP di India itu di posisi kelima.

Hasil tersebut pun menjadi yang terbaik bagi Joan Mir sejak pindah ke tim pabrikan Honda musim ini. Itu pun jadi hasil terapik sebagai duet Repsol Honda.

Akan tetapi, Mir mengaku tak menyangka motor RC213V-nya mampu melesat kencang dan bersaing di papan tengah. Menurutnya, masih menjadi misteri mengapa tiba-tiba timnya bisa bangkit di MotoGP India 2023.

“Ini adalah sebuah misteri. Marc sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun kami telah mengambil langkah yang sangat besar,” kata Mir, dilansir dari Speedweek, Senin (25/9/2023).

“Tentu saja, tes Misano itu penting, saya bisa menyelesaikan banyak lap di sana, kami sangat cepat di sana dengan ban bekas. Saya bisa menyesuaikan diri dengan baik sekarang dan cepat sejak awal. Saya tidak menyangka itu,” tambahnya.

“Saya berharap bisa cepat pada hari Jumat. Tapi kami juga lolos dengan sangat baik (ke Q2),” tuturnya.