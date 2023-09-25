MotoGP India 2023: Marco Bezzecchi Tak Menyangka Bisa Menang dengan Selisih 8 Detik

DANKAUR - Marco Bezzecchi (Mooney VR46) berhasil menjuarai MotoGP India 2023 dengan selisih waktu hingga delapan detik dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis diurutan kedua. Bezzecchi pun mengaku tak menyangka bisa memiliki selisih waktu begitu jauh pada balapan kali ini.

Bezzecchi yang sempat kehilangan posisi terdepan dalam balapan yang dilangsungkan di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur, India, Minggu (24/9/2023) sore WIB itu mampu kembali ke barisan terdepan dan akhirnya menang. Dia mengasapi pembalap-pembalap lan untuk merebut kemenangan ketiganya musim ini.

Anak didik Valentino Rossi itu mengatakan bahwa dirinya tak terlalu memperhatikan keunggulannya dari pembalap di belakangnya. Namun, tiba-tiba dirinya sudah melesat cukup jauh hingga perbedaan melebar menjadi delapan detik.

"Saya tidak melihatnya. Pada lap terakhir saya masih unggul enam detik, tidak tahu apa yang terjadi setelah itu," ungkap Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Minggu (24/9/2023).

"Saya tidak menyangka bisa menang dengan perbedaan delapan detik. Tentu kemenangan merupakan hal yang luar biasa, meskipun hanya selisih sepersekian detik saja," tambahnya.

Dia mengaku sangat senang bisa menjadi pembalap pertama yang memenangi balapan utama MotoGP India. Pembalap Italia itu bersyukur bisa meraih hasil lebih baik dari sprint race yang digelar Sabtu (23/9/2023).