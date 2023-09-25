Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP India 2023: Marco Bezzecchi Tak Menyangka Bisa Menang dengan Selisih 8 Detik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:37 WIB
MotoGP India 2023: Marco Bezzecchi Tak Menyangka Bisa Menang dengan Selisih 8 Detik
Marco Bezzecchi melaju sendiri di posisi terdepan pada MotoGP India 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DANKAUR - Marco Bezzecchi (Mooney VR46) berhasil menjuarai MotoGP India 2023 dengan selisih waktu hingga delapan detik dari Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis diurutan kedua. Bezzecchi pun mengaku tak menyangka bisa memiliki selisih waktu begitu jauh pada balapan kali ini.

Bezzecchi yang sempat kehilangan posisi terdepan dalam balapan yang dilangsungkan di Sirkuit Internasional Buddh, Dankaur, India, Minggu (24/9/2023) sore WIB itu mampu kembali ke barisan terdepan dan akhirnya menang. Dia mengasapi pembalap-pembalap lan untuk merebut kemenangan ketiganya musim ini.

Anak didik Valentino Rossi itu mengatakan bahwa dirinya tak terlalu memperhatikan keunggulannya dari pembalap di belakangnya. Namun, tiba-tiba dirinya sudah melesat cukup jauh hingga perbedaan melebar menjadi delapan detik.

"Saya tidak melihatnya. Pada lap terakhir saya masih unggul enam detik, tidak tahu apa yang terjadi setelah itu," ungkap Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Minggu (24/9/2023).

"Saya tidak menyangka bisa menang dengan perbedaan delapan detik. Tentu kemenangan merupakan hal yang luar biasa, meskipun hanya selisih sepersekian detik saja," tambahnya.

Dia mengaku sangat senang bisa menjadi pembalap pertama yang memenangi balapan utama MotoGP India. Pembalap Italia itu bersyukur bisa meraih hasil lebih baik dari sprint race yang digelar Sabtu (23/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement