HOME SPORTS MOTOGP

Gacor di Latihan Bebas MotoGP India 2023, Ini Kesan Pertama Marc Marquez untuk Sirkuit Internasional Buddh

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |08:38 WIB
Gacor di Latihan Bebas MotoGP India 2023, Ini Kesan Pertama Marc Marquez untuk Sirkuit Internasional Buddh
Marc Marquez kala balapan di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

DANKAUR – Bintang Repsol Honda, Marc Marquez, tampil gacor di hari pertama MotoGP India 2023. Dia pun membeberkan kesannya terhadap Sirkuit Internasional Buddh yang jadi venue balapan MotoGP India 2023.

Marquez mengatakan trek anyar tersebut apik. Kondisi Sirkuit Internasional Buddh sendiri dinilai telah melebihi ekspektasi banyak orang.

Marc Marquez

“Kesan pertama saya terhadap trek baru ini sangat bagus. Itu lebih baik dari perkiraan semua orang,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (23/9/2023).

“Saya pikir pekerjaan bagus telah dilakukan di sini dalam dua bulan terakhir. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa kurva dapat dimitigasi pada tahun mendatang,” lanjutnya.

“Namun, banyak hal telah terjadi, dan kami para pengemudi bersyukur atas hal itu. Karena Grand Prix ini dapat berjalan tanpa masalah, kami dapat berkonsentrasi penuh dalam berkendara,” jelas Marquez.

Halaman:
1 2
