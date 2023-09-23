Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2023: Max Verstappen Amankan Pole Position

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:36 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2023: Max Verstappen Amankan <i>Pole Position</i>
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Reuters)
SUZUKA – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen keluar menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Formula One (F1) GP Jepang 2023, pada Sabtu (23/9/2023) siang WIB. Beraksi di Sirkuit Suzuka, Jepang, Verstappen mengamankan pole position usai mencatatkan waktu 1 menit 27,877 detik.

Berlangsung selama 60 menit, Verstappen tampil luar biasa. Namun, yang tak kalah hebat tentu dua McLaren, yakni Oscar Piastri dan Lando Norris yang sukses mengamankan posisi kedua dan ketiga.

Lalu, duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr bakal start dari posisi keempat dan keenam mengapit pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez. Sementara itu, duo Mercedez, Lewis Hamilton dan George Russel bakal memulai balapan dari urutan ketujuh dan kedelapan.

Balapan F1 GP Jepang 2023 sendiri akan berlangsung pada Minggu (24/9/2023) pukul 12.00 WIB. Tentunya menarik untuk ditunggu apakah Verstappen bisa kembali berjaya setelah gagal menang di Singapura pekan lalu di mana Sainz memutus rentetan 10 kemenangan beruntunnya.

Jalannya Kualifikasi

Max Verstappen

Pada menit-menit awal Max Verstappen (Red Bull Racing) berhasil mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit 29,878 detik. Dia berada tepat di depan rekan setimnya, Sergio Perez, yang diikuti oleh duo Mercedez, George Russel dan Lewis Hamilton.

Tak lama kemudian, Lando Norris (McLaren) melaju sangat cepat hingga bisa naik ke posisi dua dengan selisih 0,185 detik saja dari Verstappen. Lalu, bendera merah dikibarkan setelah sesi berjalan 10 menit karena Logan Sargeant (Williams) mengalami kecelakaan. Sementara itu, Oscar Piastri (McLaren), Perez, Russel, Hamilton dan Fernando Alonso (Aston Martin) menempati urutan 3-6.

Setelah sesi dilanjutkan, duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz melompat ke urutan ketiga dan kelima. Verstappen pun terus menjaga posisinya di tempat teratas hingga Q1 berakhir. Sedangkan Valtteri Bottas (Alfa-Romeo), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) dan Sargeant tersingkir di Q1.

Halaman:
1 2
