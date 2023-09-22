Gara-Gara Takut Sakit Perut, Stefan Bradl Sampai Gosok Gigi Pakai Air Mineral di MotoGP India 2023

GARA-gara takut sakit perut, Stefan Bradl sampai gosok gigi pakai air mineral di MotoGP India 2023. Pembalap LCR Honda itu sangat berhati-hati dengan pola makannya karena makanan di India dinilai sering terkontaminasi sehingga berisiko sakit perut alias diare.

Sebagaimana diketahui, Stefan Bradl akan menggantikan posisi Alex Rins di tim LCR Honda pada balapan MotoGP India 2023. Balapan seri ke-13 MotoGP 2023 ini bakal digelar di Sirkuit Internasional Buddh, India, pada Jumat-Minggu, 22-24 September 2023.

MotoGP India 2023 ini menjadi kesempatan pertama bagi sebagian besar pembalap dan anggota tim untuk merasakan atmosfer negara Asia Selatan itu. Namun, ada sejumlah masalah yang menghampiri pagelaran MotoGP India 2023 ini mulai dari visa yang telat keluar hingga faktor makanan..

Kendati demikian, Stefan Bradl tak mau mengeluh dan mengatakan bahwa perjalanannya dari Jerman ke India berjalan lancar. Meskipun, pembalap pengganti Alex Rins yang cedera itu baru menerima visa pada Rabu lalu.

"Saya tidak bisa mengeluh. Semuanya berjalan lancar bagi saya. Saya tidak mengalami kendala sama sekali dalam perjalanan dari Munich ke India dan dalam perjalanannya,” jelas Stefan Bradl dalam wawancara dengan SPEEDWEEK.com selepas tiba di paddock di India, dikutip Jumat (22/9/2023).

“Saya menerima visa saya Rabu lalu. Semuanya aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, pembalap penguji MotoGP Honda yang telah menandatangani kontrak baru untuk musim 2024 itu menginap bersama tim LCR-Honda (dan juga Ducati) di Hotel Radisson, sekitar 20 menit dari Sirkuit Internasional Buddh sepanjang 5,01 km. Dia terpaksa pergi ke sana naik taksi karena macet.