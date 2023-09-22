Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Takut Sakit Perut, Stefan Bradl Sampai Gosok Gigi Pakai Air Mineral di MotoGP India 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:01 WIB
Gara-Gara Takut Sakit Perut, Stefan Bradl Sampai Gosok Gigi Pakai Air Mineral di MotoGP India 2023
Stefan Bradl ceritakan pengalaman soal jelang balapan MotoGP India 2023. (Foto: Instagram/stefanbradl6)
A
A
A

GARA-gara takut sakit perut, Stefan Bradl sampai gosok gigi pakai air mineral di MotoGP India 2023. Pembalap LCR Honda itu sangat berhati-hati dengan pola makannya karena makanan di India dinilai sering terkontaminasi sehingga berisiko sakit perut alias diare.

Sebagaimana diketahui, Stefan Bradl akan menggantikan posisi Alex Rins di tim LCR Honda pada balapan MotoGP India 2023. Balapan seri ke-13 MotoGP 2023 ini bakal digelar di Sirkuit Internasional Buddh, India, pada Jumat-Minggu, 22-24 September 2023.

MotoGP India 2023 ini menjadi kesempatan pertama bagi sebagian besar pembalap dan anggota tim untuk merasakan atmosfer negara Asia Selatan itu. Namun, ada sejumlah masalah yang menghampiri pagelaran MotoGP India 2023 ini mulai dari visa yang telat keluar hingga faktor makanan..

Kendati demikian, Stefan Bradl tak mau mengeluh dan mengatakan bahwa perjalanannya dari Jerman ke India berjalan lancar. Meskipun, pembalap pengganti Alex Rins yang cedera itu baru menerima visa pada Rabu lalu.

MotoGP India 2023

"Saya tidak bisa mengeluh. Semuanya berjalan lancar bagi saya. Saya tidak mengalami kendala sama sekali dalam perjalanan dari Munich ke India dan dalam perjalanannya,” jelas Stefan Bradl dalam wawancara dengan SPEEDWEEK.com selepas tiba di paddock di India, dikutip Jumat (22/9/2023).

“Saya menerima visa saya Rabu lalu. Semuanya aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, pembalap penguji MotoGP Honda yang telah menandatangani kontrak baru untuk musim 2024 itu menginap bersama tim LCR-Honda (dan juga Ducati) di Hotel Radisson, sekitar 20 menit dari Sirkuit Internasional Buddh sepanjang 5,01 km. Dia terpaksa pergi ke sana naik taksi karena macet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement