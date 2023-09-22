Optimistis Alami Perkembangan, Joan Mir Berharap Bisa Pakai Prototipe 2024 di MotoGP India 2023

DANKAUR - Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, cukup senang dengan motor prototipe 2024 yang saat ini tengah dibangun. Dia berharap akan bisa memakai kuda besi tersebut di MotoGP India 2023 akhir pekan ini.

Sebagaimana diketahui, sejumlah tim, termasuk Repsol Honda, melakukan tes di Sirkuit Misano, San Marino, Senin (18/9/2023) lalu. Prototipe yang akan digunakan untuk musim depan itu juga turut dites pada saat itu.

"Prototipe yang kami coba saat tes di Misano terasa sedikit lebih baik dari yang kami miliki saat ini," ungkap Mir dilansir dari Crash, Jumat (22/9/2023).

"Memang benar saat ini masih belum mencapai titik yang kami inginkan. Mesinnya juga masih sama, jadi ini hanya sebagai langkah awal untuk ke depannya agar lebih baik lagi," tambahnya.

Mir pun berharap bisa memakai prototipe 2024 tersebut di MotoGP India akhir pekan ini. Namun, dirinya mengungkapkan bahwa hal itu kemungkinan tidak akan terjadi karena dia belum menerima motor tersebut.

"Kami belum mendapatkan motor baru itu di sini (India). Saya berharap bisa menggunakannya, tetapi kami masih belum memilikinya, jadi akhir pekaan ini akan sama dengan seri sebelumnya," kata Mir.