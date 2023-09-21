Opening Ceremony Asian Games 2023 Tanpa Pesta Kembang Api, Ini Penyebabnya!

HANGZHOU - Opening Ceremony Asian Games 2023 dipastikan tanpa ada pesta kembang api. Hal itu tentu menjadi sesuatu yang berbeda pada edisi ke-19 Asian Games.

Rencananya acara pembukaan tersebut akan digelar pada Sabtu 23 September 2023. Adapun lokasi upacara pembukaan Asian Games 2023 dipastikan di Olympic Sports Center Stadium, Hangzhou, China.

Direktur Utama Upacara Pembukaan Asian Games Hangzhou, Sha Xiaolan, memberikan alasan tak bakal menyalakan kembang api pada pembukaan tersebut. Padahal, atraksi kembang api menjadi salah satu rangkaian acara meriah yang dinanti banyak publik.

Xiaolan mengatakan acara pembukaan tersebut menganut konsep ramah lingkungan. Pihaknya tengah berupaya mengurangi emisi karbon agar tidak menjadi polusi udara.

Hal ini pun disepakatai oleh banyak pihak. Namun Xiaolan meyakinkan tanpa adanya kembang api bukan berarti opening ceremony tersebut tak meriah.

Ia menjamin para penonton bakal menikmati efek menarik yang bakal jadi kejutan. Tidak hanya itu, opening ceremony kali ini juga disebut bakal menyentuh hati dan sangat emosional.