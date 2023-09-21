Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Opening Ceremony Asian Games 2023 Tanpa Pesta Kembang Api, Ini Penyebabnya!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:35 WIB
Opening Ceremony Asian Games 2023 Tanpa Pesta Kembang Api, Ini Penyebabnya!
Opening Ceremony Asian Games 2023 tidak akan ada pesta kembang api (Foto: Reuters/Marko Djurica)
A
A
A

HANGZHOU - Opening Ceremony Asian Games 2023 dipastikan tanpa ada pesta kembang api. Hal itu tentu menjadi sesuatu yang berbeda pada edisi ke-19 Asian Games.

Rencananya acara pembukaan tersebut akan digelar pada Sabtu 23 September 2023. Adapun lokasi upacara pembukaan Asian Games 2023 dipastikan di Olympic Sports Center Stadium, Hangzhou, China.

Maskot Asian Games 2023

Direktur Utama Upacara Pembukaan Asian Games Hangzhou, Sha Xiaolan, memberikan alasan tak bakal menyalakan kembang api pada pembukaan tersebut. Padahal, atraksi kembang api menjadi salah satu rangkaian acara meriah yang dinanti banyak publik.

Xiaolan mengatakan acara pembukaan tersebut menganut konsep ramah lingkungan. Pihaknya tengah berupaya mengurangi emisi karbon agar tidak menjadi polusi udara.

Hal ini pun disepakatai oleh banyak pihak. Namun Xiaolan meyakinkan tanpa adanya kembang api bukan berarti opening ceremony tersebut tak meriah.

Ia menjamin para penonton bakal menikmati efek menarik yang bakal jadi kejutan. Tidak hanya itu, opening ceremony kali ini juga disebut bakal menyentuh hati dan sangat emosional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement