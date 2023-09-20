Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanggapan Bos Pramac Ducati soal Team Order Antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |00:00 WIB
Tanggapan Bos Pramac Ducati soal Team Order Antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin
Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing di papan atas klasemen MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

TANGGAPAN bos Pramac Ducati, Gino Borsoi, soal team order antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin akan dibahas di sini. Borsoi menjawabnya dengan kelakar bahwa hal itu perlu ditanyakan kepada manajer Ducati Corse, Gigi DallIgna.

Martinator – julukan Jorge Martin – kini menjadi pesaing utama Bagnaia di klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu memiliki 247 poin dan berada di peringkat kedua, terpaut 36 poin dari Pecco – sapaan Francesco Bagnaia.

Jorge Martin

Itu semua tak luput dari pencapaian apik Martin di MotoGP San Marino 2023. Tandem dari Johann Zarco ini sukses keluar sebagai pemenang di sesi balapan sprint dan utama pada seri balapan tersebut. Sehingga dia pun sukses memangkas ketertinggalannya dari Bagnaia yang sedang merajai klasemen sementara.

Tak menutup kemungkinan jika Martin bakal menjadi pesaing utama Bagnaia dalam perburuan gelar juara MotoGP 2023. Sebab, masih ada delapan seri balapan lagi yang tersisa.

Jika nanti kondisinya seperti itu adanya, tak menutup kemungkinan juga akan terjadi team order. Mengingat, Bagnaia merupakan pembalap pabrikan dari Ducati. Borsoi pun juga tidak ingin memberikan jawabannya perihal itu dengan berkelakar untuk menanyakan hal itu kepada sosok Gigi DallIgna.

“Mereka tidak ada di tangan saya, Anda harus bertanya pada Gigi DallIgna,” kata Borsoi sambil tertawa, dilansir dari Motosan, Selasa (19/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement