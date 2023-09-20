Tanggapan Bos Pramac Ducati soal Team Order Antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin

TANGGAPAN bos Pramac Ducati, Gino Borsoi, soal team order antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin akan dibahas di sini. Borsoi menjawabnya dengan kelakar bahwa hal itu perlu ditanyakan kepada manajer Ducati Corse, Gigi DallIgna.

Martinator – julukan Jorge Martin – kini menjadi pesaing utama Bagnaia di klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap asal Spanyol itu memiliki 247 poin dan berada di peringkat kedua, terpaut 36 poin dari Pecco – sapaan Francesco Bagnaia.

Itu semua tak luput dari pencapaian apik Martin di MotoGP San Marino 2023. Tandem dari Johann Zarco ini sukses keluar sebagai pemenang di sesi balapan sprint dan utama pada seri balapan tersebut. Sehingga dia pun sukses memangkas ketertinggalannya dari Bagnaia yang sedang merajai klasemen sementara.

Tak menutup kemungkinan jika Martin bakal menjadi pesaing utama Bagnaia dalam perburuan gelar juara MotoGP 2023. Sebab, masih ada delapan seri balapan lagi yang tersisa.

Jika nanti kondisinya seperti itu adanya, tak menutup kemungkinan juga akan terjadi team order. Mengingat, Bagnaia merupakan pembalap pabrikan dari Ducati. Borsoi pun juga tidak ingin memberikan jawabannya perihal itu dengan berkelakar untuk menanyakan hal itu kepada sosok Gigi DallIgna.

BACA JUGA: Curhat Francesco Bagnaia yang Harus Tahan Rasa Sakit di MotoGP San Marino 2023 agar Tak Kehilangan Poin

“Mereka tidak ada di tangan saya, Anda harus bertanya pada Gigi DallIgna,” kata Borsoi sambil tertawa, dilansir dari Motosan, Selasa (19/9/2023).