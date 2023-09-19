Ditanya Soal Pakaian Adat Defile di Asian Games 2022, Basuki Hadimuljono: Jangan Sekarang

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Games 2023, Basuki Hadimuljono, masih enggan membocorkan pakaian adat untuk defile di China nanti. Basuki hanya membeberkan pakaian yang akan dipakai kontingen Indonesia nanti merupakan adat nusantara.

Seiring dengan itu, Basuki juga memastikan pakaian untuk defile nanti sudah disiapkan dengan baik. Namun dia tidak mengungkapkan adat daerah pakaian tersebut.

"Saya kira nanti kami sudah siapkan baju nasional yang akan kita pakai di sana. (Adatnya dari mana) belum tahu nanti, jangan sekarang. Adat Nusantara. Nanti kita lihat," ujar Basuki kepada media di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Saat ini kontingen Indonesia untuk Asian Games 2022 telah resmi dikukuhkan. Acara seremonial itu berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian PUPR pada Selasa (19/9/2023).

Ada sebanyak 30 cabang olahraga (cabor) yang akan dikirim untuk diberangkatkan ke Hangzhou, China. Di dalamnya 33 federasi terlibat dalam kontingen tersebut.