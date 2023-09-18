Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 Perebutkan Total 96 Emas, Atlet Indonesia Dipastikan Bersaing Hampir di Semua Nomor

KEJUARAAN Dunia Karate Shitoryu 2023 alias WSKF 2023 perebutkan total 96 medali emas. Sebagai tuan rumah, sejumlah atlet karate Indonesia pun dipastikan bakal bersaing hampir di semua nomor yang akan dipertandingkan di ajang bergengsi tiga tahunan itu.

Seperti diketahui, Indonesia dalam hal ini PB Shitoryu Indonesia Karate-Do (SHINDOKA) ditunjuk oleh World Shitoryu Karate-Do Federation (WSKF) menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu ke-10 (WSKF 2023). Ajang ini akan digelar di Tennis Indoor Stadium, Jakarta pada 22-24 September 2023.

Menurut data dari PB Shitoryu Indonesia Karate-Do, hingga kini tercatat sudah ada 35 negara peserta yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023. Adapun, kurang lebih sekitar 1000 atlet karate yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia karate tersebut.

Menurut Technical Delegate WSKF 2023, Sensei Erwin, setidaknya ada 2 kategori yang dipertandingkan di Kejuaraan Dunia Karate Shitoryu 2023 yakni kategori kata dan kumite. Dari 2 kategori itu, ada total 96 nomor atau kelas yang dipertandingkan.

"Selain dua jenis kumite dan kata, kategori itu banyak ya. Kategori itu kelompok-kelompok usia. Kategori 6, 7, 8, 9 tahun dan seterusnya. Itu setiap kategori kan dipisahkan," kata Sensei Erwin dalam program Kick Off Okezone.

"Kalau ditotal, nomor pertandingannya ada 96 nomor. Jadi total ada 96 emas yang diperebutkan dari berbagai kelompok usia sampai veteran," tambahnya.